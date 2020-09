Le week-end est arrivé, et au cas où vous n’auriez pas de nouveau jeu à apprécier ces jours-ci, il vous suffit d’aller au Magasin de jeux épiques et téléchargez gratuitement l’un des meilleurs titres de stratégie de ces dernières années.

Contrairement aux semaines précédentes, cette fois, nous n’avons qu’un seul jeu à télécharger gratuitement sur PC. A partir de maintenant, vous pouvez entrer dans la brèche, un titre de stratégie au tour par tour avec des éléments rogue-lite. Il vous suffit d’entrer cette page et c’est tout.

Vous ne pourrez télécharger Into the Breach que jusqu’au 10 septembre, le jour où l’Empire ferroviaire et Où l’eau a le goût du vin prendront leur place. Sur des sujets connexes, NVIDIA et Epic Games s’associent pour inclure le traçage de rayons à Fortnite. De même, le PDG d’Epic s’en prend à Apple.

Via: Epic Games Store