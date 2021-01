Une nouvelle année approche et les abonnés au service Gold ou Game Pass Ultimate peuvent désormais obtenir deux jeux.

Nous sommes déjà en 2021 et, même si nous devons laisser beaucoup de choses derrière nous, il y a des traditions qui sont toujours présentes. Comme télécharger les jeux gratuits correspondants à partir de l’abonnement Xbox Live Gold ou Game Pass Ultimate. À partir de maintenant, nous pouvons mettre la main sur un jeu Xbox One et un autre jeu Xbox 360, bien qu’ils vous servent également si vous avez Série Xbox grâce à la rétrocompatibilité des jeux de la famille Microsoft.

Le premier d’entre eux est Little Nightmares, un jeu vidéo d’horreur développé par Studios Tarsier que malgré une apparence paisible, cache des moments qui mettront nos cœurs dans un poing et une atmosphère assez dérangeante. Nous prenons le contrôle de Six, qui est piégé dans un endroit appelé Las Mauces, et doit essayer de sortir de là. Elle est sans défense et, pour ce faire, elle doit faire preuve d’ingéniosité. Vous avez tout le mois de janvier pour le télécharger et vous pouvez en savoir plus dans notre analyse.

Si vous voulez un jeu de combat classique, avec Gold, nous pouvons également réclamer, même si ce n’est que jusqu’au 15 janvier, King of Fighters XIII, qui comprend plus de 30 caractères et un combat frénétique qui respire le style de SNK.

N’oubliez pas que, jusqu’au 15 janvier, nous pouvons également télécharger Bleed 2, un shoot’em up dans lequel se battre contre de nombreux ennemis, esquiver et dévier les balles pour abattre de puissants boss finaux.

En savoir plus: Xbox Live Gold.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');