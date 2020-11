La Terre du Milieu: Shadow of War est l’un des titres vedettes du mois.

Rester seize jours pour la PlayStation 5 à sortir en Espagne (seulement neuf pour des pays comme le Mexique) et, pour fêter ça, novembre est le premier mois de l’histoire de PlayStation Plus qui inclut des titres PS5 parmi ses récompenses. De plus, l’incorporation au service de Collection PlayStation Plus ce mois-ci, l’un des plus importants du service.

À partir du 12 novembre, nous pouvons réclamer Bugsnax pour PS5Mais, aujourd’hui, nous vous rappelons qu’ils sont Déjà disponible les trois premiers jeux de ce mois, que vous pouvez télécharger dès maintenant sur votre PlayStation 4. Novembre est un mois avec de grands titres sur PS Plus et propose également un bonne variété. Vous pouvez maintenant profiter de Middle-earth: Shadow of War, Hollow Knight: Emptyheart Edition et Melbits World si vous êtes les abonnés du service.

La Terre du Milieu: Shadow of War est la suite de la Terre du Milieu: Shadow of Mordor et a été développé par Monolith Productions. Dans celui-ci, nous devrons dominer le Mordor, accompagné d’un gameplay qui a amélioré tout ce qui a été vu dans le premier opus et introduit nouvelles intéressantes ce qui lui a valu un A dans notre analyse.

En plus de ce grand titre, nous avons une double ration indé ce mois-ci, mais le meilleur possible. D’une part, les abonnés PS Plus peuvent désormais profiter de Hollow Knight, l’un des Haut metroidvania qui existent pour beaucoup, dans son édition complète avec tous les DLC. En revanche, Melbits World complète l’offre indépendante. Ce jeu espagnol coopératif est un titre de plateformes et aventures.

Comme nous l’avons mentionné au début, il y a encore des récompenses au cours de ce mois pour les abonnés PS Plus. À partir du 12 novembre, nous pourrons prétendre Bugsnax pour PS5, qui sera disponible pour jouer à partir de ce jour dans les pays où la console est sortie et le 19 pour les autres. En outre, avec PS5 viendra également PlayStation Plus Collection, un sélection de jeux PS4 first party et tiers à apprécier sur PS5 à partir de forme libre si vous êtes abonné. Si vous voulez connaître la liste complète de ces jeux, nous vous disons ici ce que sont ces vingt jeux vidéo.

