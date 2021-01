Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 14/01/2021 13h16

Il y a quelques heures, Capcom a annoncé une présentation spéciale de Resident Evil Village, dans lequel ils révéleraient plus de détails sur le jeu, en plus d’offrir un premier aperçu de son gameplay. En plus de cela, la société japonaise a également révélé l’existence d’une bêta pour un nouveau titre multijoueur dans la franchise, et vous pouvez maintenant commencer à vous inscrire.

Ce projet reste un mystère pour nous, et Capcom Il a promis de révéler plus d’informations lors de l’émission la semaine suivante. Il n’est connu pour être en développement que pour PS4 et Xbox One. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez le faire via le lien suivant.

Bien sûr, ce ne serait pas la première fois que le développeur japonais s’aventure dans le modèle multijoueur. Souvenez-vous que précédemment Capcom Il a lancé Resident Evil: Résistance avec le remake de Resident Evil 3, et bien qu’il n’ait pas été très bien accueilli par les utilisateurs, la société n’a pas abandonné et ils tenteront leur chance avec un autre jeu similaire.

La source: Capcom

