Le jeu Housemarque Games utilisera les déclencheurs adaptatifs, mais vous pouvez les désactiver.

Lors de l’événement de présentation PlayStation 5 qui Sony tenu en juin 2020, nous avons pu voir de nouveaux jeux vidéo. Parmi eux, Returnal a attiré l’attention, le nouveau Jeux de Housemarque. Le jeu vidéo sera l’une des premières sorties exclusif de PS5 en 2021 et sortira le 19 mars 2021. Le studio a récemment parlé du jeu dans une nouvelle vidéo avec plus de gameplay.

Les commandes seront personnalisables au cas où un joueur ne souhaite pas utiliser les fonctionnalités DualSenseDans le troisième épisode de MaisonCast, une série de vidéos de l’étude pour commenter les développements, Housemarque a indiqué que son objectif était de mettre le jouabilité dans le centre de décision concernant le développement. Le studio a beaucoup d’expérience dans les jeux 2D et a reconnu que cette transition vers la 3D a été un peu plus complexe et a dû travailler davantage, à la fois étape, comme le sien personnage et leurs mouvements.

Le jeu est un roguelike “conçu pour la rejouabilité”, selon l’étude. Les cartes ont beaucoup verticalité et nous pouvons nous attendre à ce que chaque boucle soit différente, car le monde change constamment: “Aussi [cambian] les objets à votre disposition. Chaque boucle offre nouvelles combinaisons, vous obligeant à repousser vos limites et à aborder le combat avec un stratégie différente à chaque fois“.

L’étude a également discuté DualSense, a pris en compte la importance du contrôle et a suivi son idée de le faire “réactif et serré que possible. “En fait, Housemarque a attaché une grande importance à manipulation de la caméra pour que le joueur ne rate rien. Returnal utilisera également le déclencheurs adaptatifs pour changer de mode de prise de vue. Nous verrons s’il est bien implémenté et pouvons entrer dans les jeux qui utilisent le mieux le DualSense.

Oui, les contrôles ils seront entièrement personnalisables, comme l’étude l’a indiqué, au cas où un joueur ne souhaite pas utiliser ces fonctionnalités. Enfin, l’étude a clairement montré que son expérience antérieure dans d’autres bullet-hell et shoot’em up car Resogun a été la clé de la création de Returnal. Ce jeu prépare déjà tout pour aller sur le marché, mais nous attendons toujours la date depuis Horizon: Forbidden West ou Gran Turismo 7, des jeux qui pointent vers la seconde moitié de 2021.

Returnal, PS5, Sony, PlayStation 5 et Housemarque.

