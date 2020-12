Si vous pensiez que jouer à Demon’s Souls était un défi, attendez de voir ce streamer bien connu.

Les fans de la série Souls adorent les défis. Certains aiment jouer à des jeux Fromsoftware, s’imposant des défis impossibles pour eux-mêmes, comme ne pas utiliser d’armure ou certains types de compétences, et puis il y en a d’autres encore plus fous qui préfèrent le faire en utilisant des commandes et des contrôles inhabituels. Tel est le cas d’un streamer qui a réussi à passer le remake de Demon’s Souls sur PS5 en utilisant un tapis de danse.

Luality est le joueur qui s’est vu confier la tâche de terminer Demon’s Souls sur PS5 de cette manière unique. Pour y parvenir, la streameuse a étudié à la perfection chaque ennemi et boss afin de créer une stratégie pour les affronter, qu’elle a menée avec une grande dextérité sur le contrôle du rythme qu’elle a évidemment personnalisé et ajusté pour fonctionner avec PlayStation 5. Un exploit. à la fois technique et compétence.

Si vous êtes fan de ces types de jeux, vous avez probablement déjà entendu Luality, car ce n’est pas la première fois qu’il fait quelque chose de similaire. Auparavant, le joueur utilisait cette même méthode pour jouer à d’autres titres similaires tels que Bloodborne ou Dark Souls 3. Dans ce cas, il est impossible de se demander si quelqu’un osera finir Demon’s Souls d’une manière plus folle et unique. Mais ce seul temps répondra.

En savoir plus: Demon’s Souls (2020) et Dance Dance Revolution.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');