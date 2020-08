Par Rodolfo León

Il y a quelques semaines, Le chien méchant a annoncé que The Last of Us Part II recevrait du contenu gratuit supplémentaire. Il s’agit essentiellement de nouveaux modes de difficulté, ainsi que de différents filtres que vous pouvez appliquer au jeu pour vous offrir une nouvelle expérience graphique. Il semble que si vous le complétez avec la difficulté la plus élevée, vous serez récompensé par une fin alternative.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, si vous terminez TLOU II dans le mode Mis à la terre, qui supprime une grande partie de l’interface utilisateur et des guides visuels, vous débloquerez la version complète de la couverture de Joël de la chanson Future Days par Pearl Jam, qui chante au début de la campagne et sert de thème de liaison tout au long de l’histoire.

« TLOU se termine à Grounded, écoutez la reprise complète de Future Days par Joel. »

Battez # TLOU2 sur Grounded, écoutez Joel chanter la version complète de Future Days! @TLOUstrategist @arnemeyer @BadData_ # PS4share pic.twitter.com/hMbRQOYG3C – Michael ▪️◾️◼️ (@ BeingHuman1993) 19 août 2020

Un autre utilisateur a également signalé que si vous terminez TLOU II avec le mode Permadeath activé, vous déverrouillerez le couvercle de Ellie de Through the Valley par Shawn James, la chanson qui a joué pendant la bande-annonce du jeu.

