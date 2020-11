Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 10/11/2020 16:42

Dis moi pourquoi, la plus récente aventure narrative de Divertissement Dontnod, a été publié par Studios de jeux Xbox et publié en Xbox Game Pass cette année, et Microsoft veut savoir à quel point vous l’avez aimé. Dans une récente interview avec VentureBeat, Peter Wyse, directeur général de l’édition chez Xbox, a souligné que la société “était fière de ce jeu”, demandant aux fans de partager également leur avis.

«Si les gens veulent plus d’histoires comme celle-ci, j’aimerais savoir, et si les gens veulent plus de cette collaboration, nous aimerions aussi en savoir. Nous sommes très fiers de ce jeu. C’est un jeu qui mérite d’être vu. “

Wyse Il en a également révélé davantage sur le rôle joué par Microsoft lors de son développement, qui a commencé il y a trois ans et a permis Dontnod lcommencer des épisodes chaque semaine, au lieu d’attendre des mois.

À qui Atomix nous avons eu l’occasion de revoir Dis moi pourquoi et si vous voulez savoir ce que nous avons pensé, allez sur le lien suivant.

