Vous vous souvenez quand Netflix a signé un cadre Activision? Les parents de Call of Duty ripostent au tribunal

Ils reprochent à la chaîne de télévision d’aider Spencer Neumann à violer ses obligations légales.

Retour en janvier 2019: le service de cinéma numérique par abonnement Netflix «vole» Spencer Neumann, alors directeur financier du géant du divertissement Activision Blizzard. Votre mission? Remplacez David Wells, l’exécutif qui occupait ce poste à la chaîne de télévision. Les parents de Call of Duty ou de World of Warcraft avaient annoncé ce changement de direction un peu plus tôt, mais il semble qu’ils ne soient pas satisfaits de la façon dont la manœuvre s’est déroulée et ont porté l’affaire à tribunaux.

Le portail Axios comprend un résumé des points les plus marquants de la plainte, publié vendredi devant le tribunal californien. Selon Activision, Netflix a enfreint la loi lors de l’embauche de Neumann: ils sont accusés de «s’immiscer intentionnellement» dans le contrat qu’ils avaient avec l’exécutif, en payant les impôts auxquels l’individu a dû faire face pour avoir rompu ses liens avec eux. Ils considèrent que cela revient à «recruter des talents sans tenir compte de leur obligations éthiques et légales“.

Les deux entreprises avaient des intérêts communs et Neumann était au centre Ils précisent également que Netflix voulait étendre sa portée dans le monde de eSports, et que Neumann lui-même avait négocié avec eux dans le passé afin de servir des intérêts mutuels. En d’autres termes, ce serait une manœuvre d’absorption qui fonctionne au détriment d’Activision. Enfin, ils rapportent que Netflix a incité et aidé Neumann à violer ses obligations fiduciaires envers la société.

Fait intéressant, le passage de Neumann à Netflix a déjà été signalé comme un congédiement, même si les causes n’étaient pas claires: nous savions seulement que cela n’avait rien à voir avec les résultats financiers du moment, même s’ils étaient négatifs. Pour rappel, l’emploi est un sujet de discussion fréquent chez Activision Blizzard depuis deux ans, à la fois en raison des licenciements massifs en 2018 et des changements dans ses échelons supérieurs peu après.

