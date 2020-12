Du 18 décembre au 11 janvier, vous pouvez gagner de superbes prix pour ajouter des renforts à votre garage.

Prêt pour l’opération WINTER? C’est le nouvel événement War Thunder qui commencera le prochain 18 déc. et ça durera jusqu’au prochain 11 janvier 2021. Il vous permettra de concourir pendant les festivités pour gagner des étoiles, des prix, des stickers et, bien sûr, de nouveaux véhicules de guerre pour remplir votre garage de certaines des machines de guerre les plus imposantes du catalogue du jeu vidéo F2P de Divertissement Gaijin.

Comment accéder aux récompenses? Facile: vous devrez accomplir les tâches de l’opération WINTER pour accéder aux étoiles, ce qui se traduira par plus de prix, y compris des véhicules de la catégorie du RO.57 Quadriarma de rang II italien, le EBR 75 Grade III français, le Type K-8 Japonais de rang II, le MiG-21 PFM Rang VI soviétique, le Classe (3P) Rang VI allemand et le USS Baltimore Rang nord-américain V.

Vous pouvez consulter les différentes étoiles requises pour accéder à chacune des récompenses sur le site officiel de War Thunder. Là, vous connaîtrez certaines des conditions requises pour obtenir les étoiles de Pilote, transporteur ou marin. N’oubliez pas que l’événement commence le 18 décembre et que vous aurez jusqu’au 11 janvier pour obtenir tous les objets. Il y a du temps!

War Thunder est un jeu vidéo MMO F2P dans lequel vous prenez le contrôle de certains des véhicules armés les plus imposants des différents conflits de guerre du 20e siècle et les différents pays qui y ont joué. Jouez gratuitement à War Thunder à partir d’ici et entrez dans la bataille maintenant.

En savoir plus: War Thunder, Gaijin Entertainment et F2P.

