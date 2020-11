Prêt à affronter deux vrais titans des États-Unis et de la Chine? Bientôt dans War Thunder.

Nouveau pouvoir, la nouvelle mise à jour de War Thunder, inclura deux nouveaux titans qui feront des ravages avec leur puissance de feu et leur rang extrêmement élevé. Nous parlons de PTZ-89 Chinois de rang VI et le M1128 Stryker MGS rang VII. Divertissement Gaijin a présenté les deux chars de combat sur le site officiel du jeu vidéo, en précisant quelques détails sur leurs capacités et leurs données techniques pour avoir un avant-goût de ce qui vous attend dans un court laps de temps.

Le premier, le PTZ-89 chinois, est un Réservoirs des années 80 capable de vaincre certains des MBT de l’époque. Son arrivée dans l’armée chinoise de War Thunder est de devenir la couronne des forces terrestres chinoises dès l’arrivée de New Power. Il a un canon puissant de 120 mm et une mobilité exceptionnelle. Vous pouvez le voir en mouvement sur le site Web de War Thunder, où une série de fonds d’écran du nouveau véhicule a été mise à la disposition des joueurs.

De son côté, le M1128 Stryker MGS est un AFV américain très particulier. Créée en 2000, c’est un véhicule à roues faisant partie des véhicules de combat les plus lourds et les plus légers du logiciel. Son rang imposant le place comme l’une des principales puissances des forces terrestres nord-américaines, et il mélange la mobilité à l’épreuve des bombes avec un une puissance de feu époustouflante. Une des grandes signatures de New Power, sans aucun doute.

War Thunder mène à PC, PS4, Xbox One (et bientôt les consoles de la prochaine génération) des combats guerriers sur terre, sur mer et dans les airs avec des représentations authentiques de véhicules des conflits armés les plus importants du monde vingtième siècle. Jouez gratuitement à War Thunder et profitez de la distribution de poudre à canon parmi les joueurs du monde entier sur les principales plateformes du marché.

En savoir plus: War Thunder et Gaijin Entertainment.

