Warframe continuera à s’appuyer sur son héritage pour une autre génération. Le jeu d’action coopératif free-to-play, développé par Extrêmes numériques, arrivera sur PS5 avant la fin de 2020, comme confirmé Dave Kudirka, producteur de studio, sur le blog officiel PlayStation. Vous pouvez également voir une bande-annonce de présentation sur ces lignes.

Dans le but de tirer parti du matériel PS5, ses responsables indiquent avoir effectué un nouveau rendu et quelques modifications de conception pour profiter de la puissance de la nouvelle console Sony et offrir la meilleure expérience Warframe. La remasterisation de l’ensemble du jeu permettra une Résolution 4K et jusqu’à 60 images par seconde, en plus de temps de chargement plus rapides en profitant du fameux SSD du système. Comme indiqué dans Digital Extremes, “lors de la prise d’images pour enregistrer la bande-annonce, le monde ouvert s’est chargé beaucoup plus rapidement sur PS5 que sur PS4”.

Warframe s’améliorera sur PS5: 4K, 60 FPS, cross game et utilisation de DualSenseLe studio a également voulu rassurer les joueurs réguliers de Warframe sur le fait qu’ils pourront transférez votre progression de la PS4 vers la PS5, et vous pouvez également continuer à jouer avec l’équipe habituelle via le Jeu croise, quelle que soit la console dont chacun dispose. Il y aura également de nouvelles méthodes pour suivre la progression et des récompenses exclusives avec la fonction Activités. De plus, ils ont promis que le Déclencheurs adaptatifs DualSense pour ressentir les plans de manière plus immersive, et ils promettent qu’ils seront bientôt en mesure de générer des modèles de vibration qui favorisent et correspondent aux environnements du jeu.

Pour l’instant, il n’y a pas de date précise pour Warframe sur PS5Sauf pour la promesse qu’il arrivera avant la fin de 2020, cela ne devrait donc pas prendre trop de temps.

