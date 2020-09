Capture d’écran: Digital Extremes

Les tailles de jeu ont passé ces dernières années à gonfler, c’est donc toujours un régal lorsqu’une mise à jour rend un jeu plus petit, et les développeurs de Warframe le réduisent beaucoup en remasterisant lentement le jeu.

Digital Extremes prévoit d’y parvenir en proposant plusieurs mises à jour modifiant les textures et autres éléments du jeu afin de réduire leur taille globale sans compromettre leurs détails. Une mise à jour de 6,5 Go qui sortira la semaine prochaine réduira la taille de Warframe sur PC d’environ le même montant, tandis que les mises à jour ultérieures tout au long de l’année devraient prendre environ 9 Go supplémentaires. Le studio affirme que les versions du jeu sur d’autres plates-formes devraient voir des améliorations similaires.

«Ma mémoire est floue à propos de ces débuts en 2012 lorsque nous avons lancé notre bêta fermée, mais je me souviens distinctement que le téléchargement complet était suffisamment petit pour tenir sur un CD-ROM», a écrit hier l’un des développeurs sur les forums du jeu. «Au cours des huit années qui ont suivi le lancement, nous avons vu l’image d’installation croître plus de 100 fois en taille et si l’on considère tout le contenu incroyable qui a été ajouté au fil des ans, il est facile de comprendre pourquoi: c’est trois mondes ouverts, plus d’une douzaine de tuiles. ensembles, 28 quêtes, près de 500 armes et plus d’un millier de mods, sans parler de plusieurs remasters qui ont mis à jour du contenu plus ancien. »

Essayer d’empêcher Warframe de devenir trop grand a été un combat continu pour Digital Extremes, avec plusieurs mises à jour au cours des dernières années visant explicitement à essayer de réduire le jeu de tir de science-fiction vieux de près de dix ans. La lutte a été particulièrement réelle sur Switch, où le jeu a parfois dépassé le stockage interne limité de la console Nintendo. Bien que le commutateur dispose d’un espace de 32 Go, une partie est consacrée au système d’exploitation de la console et à d’autres fichiers. La mise à jour Old Blood de Warframe en décembre dernier l’a porté à 21,8 Go, provoquant des problèmes pour ceux qui essayaient de le télécharger sans carte SD installée.

Espérons que ces prochaines mises à jour remasterisées ramèneront la taille de Warframe sur Switch aux adolescents.