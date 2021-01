Des jeux comme Back 4 Blood ou Suicide Squad pourraient être adaptés à ce modèle économique.

Jeux Warner Bros. a plusieurs projets “allant des jeux occasionnels à [superproducciones] sur des franchises bien connues “en main, selon une offre d’emploi recueillie récemment sur Twitter par l’analyste MauroNL3. Nous supposons qu’une bonne partie de ces titres seront pour l’instant secrets aux yeux du public, mais vous pouvez supposer qu’ils auront tous quelque chose en commun: une “forte inclination pour jeu comme modèle de service“qu’ils soient édités sur des plates-formes mobiles ou de bureau.

Bien sûr, aujourd’hui, nous sommes au courant de certains des jeux sur lesquels l’éditeur travaille – bien que tous n’obéissent pas à cela. nouvelle adresse. Espérons que LEGO Star Wars: La saga Skywalker est dans la veine premium du reste des versements, et nous savons également que Gotham Knights n’a pas développé avec cette approche. Des titres comme Back 4 Blood restent à l’antenne, ce qui a clairement indiqué son intention de rester présente pendant longtemps; sans aucun indice sur l’héritage très attendu de Poudlard qui a été reporté à l’année prochaine. Suicide Squad: Kill the Justice League semble également correspondre à ce profil.

Traditionnellement, les grandes productions triple-A ont eu une plus compliqué avec le modèle de service que d’autres titres plus modestes spécialement conçus pour l’évolution, tels que Fortnite. Pensez aux controverses et aux déceptions qui ont entouré des jeux comme Anthem ou Marvel’s Avengers, des titres aux bases très intéressantes mais qui finissent par succomber au plaintes et souhaits des fans. Shadow of War lui-même a également fait face au tribunal populaire pour son intérêt flagrant pour les microtransactions.

Warner Bros. Games n’est pas à vendre

L’année dernière, Warner Bros. Games était sous les projecteurs de la presse et des fans après une vente possible par AT&T a frappé Internet. À ce moment-là, on soupçonnait que des entreprises comme Take Two ou même Microsoft pourraient avoir un intérêt à reprendre les équipes et les talents après des séries comme Mortal Kombat ou Batman, mais finalement cette vente éventuelle a été désactivée. Désormais, ces mêmes séries devront s’efforcer de réussir là où d’autres ne le pourraient pas.

