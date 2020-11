Le plus drôle, c’est que cette fonctionnalité n’a pas été officiellement annoncée par Infinity Ward.

La nouvelle génération C’est ici, et bien qu’en Espagne nous ayons quelques jours pour avoir la PlayStation 5, dans de nombreux pays, toutes les machines sont déjà opérationnelles. Le lancement de la console Sony, de la Xbox Series X et de la Xbox Series S est une période passionnante pour l’industrie. Comme vous le savez, de nombreux jeux sont optimisation pour les nouvelles machines et Call of Duty: Warzone a fait de même, bien qu’avec différences entre les versions.

La bataille royale de Salle de l’infini cela fonctionne pour le moment pour la compatibilité descendante, mais dans le dernier patch, l’étude a introduit améliorations substantielles des performances sur la série X, mais pas sur PS5. Maintenant le jeu peut venir jusqu’à 120 ips sur la série X, mais comme le constate Eurogamer, il se situe généralement entre 100 et 120 ips. Le problème, c’est que sur PS5 n’a pas été ajouté cette option et le maximum auquel le jeu fonctionne est de 60 fps.

La chose la plus curieuse de l’histoire est que Infinity Ward n’a pas annoncé ceci officiellement dans les notes de patch. Ce sont des joueurs qui ont réalisé et Fonderie numérique Il testait le jeu, vérifiant en fait ces changements de performances. Nous verrons si cette amélioration du taux d’images par seconde atteint également PS5, quelque chose de possible Si nous regardons Destiny 2, par exemple, qui a rapporté cette semaine qu’il fonctionnera à 120 fps sur les séries X et PS5.

N’oubliez pas que la saga Call of Duty a reçu cette semaine un nouveau jeu vidéo, Call of Duty Black Ops Guerre froide. Grâce à accord commercial Entre Activision et Sony, jouer sur PlayStation 4 ou PlayStation 5 offre des avantages d’expérience, ainsi qu’un mode zombie exclusif temporaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur le nouveau jeu, vous pouvez lire notre analyse.

