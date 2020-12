Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Activision prépare l’intégration complète entre Call of Duty: Black Ops Cold War, le dernier opus de la franchise, et Warzone, la série Battle Royale. Comme prévu, cela se produira ce mois-ci, mais l’entreprise a besoin d’un peu plus de temps pour y parvenir.

Par une déclaration, Activision a confirmé que la saison 1 de Call of Duty: Black Ops Cold War prendrait un peu plus de temps à démarrer. Il était initialement prévu pour le jeudi 10 décembre prochain, mais il faudra encore quelques jours pour commencer.

Dans le même temps, le studio prépare déjà de bonnes nouvelles pour Warzone, notamment plus d’armes, des modifications du Goulag et une nouvelle carte pour le combat. Il fera également un autre week-end avec une double expérience et quelques cadeaux pour fêter l’arrivée de la saison 1.

Quand commencera la saison 1 de CoD: Black Ops Cold War et que comprendra-t-elle?

Activision a annoncé que la saison 1 apportera le plus de contenu pour Call of Duty: Black Ops Cold War. Le jeu recevra une intégration complète des opérateurs, des armes, des récompenses Battle Pass et de la progression des joueurs avec Warzone.

Cela se produira le 16 décembre, lorsqu’une mise à jour majeure du jeu de tir sera publiée. La mise à jour comprendra du contenu gratuit pour Black Ops Cold War, y compris de nouvelles cartes multijoueurs, des listes de lecture, des modes 6v6 et une grande zone de combat pour Fireteam.

La saison 1 permettra aux joueurs de profiter des matchs de Raid, de la carte Call of Duty: Black Ops II. Comme si cela ne suffisait pas, il y aura plus d’armes gratuites, de défis et le système de prestige saisonnier, avec jusqu’à 1000 niveaux saisonniers.

Avant le début de la saison, le tireur recevra une mise à jour avec des améliorations de la qualité de vie le 8 décembre. Par la suite, la saison 1 sera lancée simultanément dans Black Ops Cold War et Warzone avec la mise à jour le 16 décembre.

La première saison arrive. Une baisse sans précédent de contenu gratuit arrive dans #BlackOpsColdWar et #Warzone le 16/12.

Ces mises à jour sont en route vers Call of Duty: Warzone

Activision a déclaré que tout est prêt pour que les joueurs se battent au-delà de Verdansk, car Call of Duty: Warzone recevra une nouvelle carte et un autre mode de jeu avec le début de la saison 1 et l’intégration avec Black Ops Cold War.

Comme si cela ne suffisait pas, il y aura également plus d’armes dans la Battle Royale, car plus de 30 armes du tireur récent arriveront dans Warzone avec des variantes de Blueprint. D’autre part, la société prévoyait qu’il y aurait des nouvelles pour l’expérience dans le Goulag

Enfin, il a été confirmé qu’à partir du matin du samedi 12 décembre, il y aura une double expérience pour tous les joueurs pour préparer la saison 1. Du 8 au 15 du même mois, vous pouvez obtenir 2 packs de contenu gratuits avec des skis et autres objets produits de beauté.

Call of Duty: Black Ops Cold War a fait ses débuts le 13 novembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Vous pouvez en savoir plus sur le jeu sur ce lien.