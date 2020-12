Malgré le fait que Call of Duty: Warzone soit avec nous depuis près d’un an – en mars 2021, il fête son premier anniversaire -, à ce jour, certains bugs qui génèrent une grande controverse continuent d’apparaître. Oui, certains pépins sont mineurs et nous les voyons comme des situations amusantes. Le problème est lorsque le bogue est trop grave et peut ruiner complètement votre expérience pendant le jeu. Le boîtier que nous vous raconterons aujourd’hui s’inscrit parfaitement dans le second type.

Après la mise à jour de Call of Duty: Warzone pour la première saison de Call of DUty: Black Ops Cold War, les rapports de joueurs invisibles ont augmenté. Pouvez-vous imaginer être attaqué par un adversaire que vous ne pouvez même pas voir? De toute évidence, la situation provoque de la colère et des maux de tête. Le plus inquiétant est que ce n’est pas difficile à faire, et nombreux sont ceux qui profitent de l’erreur pour gagner la partie ou pour égaliser les conditions.

Comme vous pouvez le voir vous-même dans la vidéo ci-dessous, il n’est pas difficile de reproduire l’échec. Peut-être que la seule chose “difficile” était d’obtenir l’hélicoptère d’attaque, car cela est nécessaire pour exécuter le bogue. De plus, vous devenez non seulement invisible, mais aussi presque immortel. Le joueur résiste à toutes les attaques d’armes à feu, étant uniquement exposé au C4, aux cocktails Molotov et au gaz. Mais bien sûr, il est impossible de connaître leur emplacement exact car ils ne peuvent pas être vus.

Adieu l’hélicoptère d’attaque de Warzone, temporairement …

Il est important de mentionner qu’au moment de la rédaction de cet article, le bogue n’est toujours pas complètement corrigé. Cependant, Raven Software et Activision ont choisi de rappeler temporairement ledit véhicule.

“L’hélicoptère d’attaque a été temporairement retiré des deux cartes de la zone de guerre: Verdansk et Rebirth Island. Le véhicule reviendra une fois que les problèmes connexes auront été résolus. L’hélicoptère normal continuera d’être disponible. Pour clarifier, ce changement consiste à combattre le bug qui fait que les joueurs semblent invisibles aux autres.

Pour clarifier, ce changement vise à lutter contre le bogue faisant apparaître les joueurs invisibles aux autres. – Raven Software (@RavenSoftware) 17 décembre 2020

C’est une solution rapide, mais clairement pas idéale. L’hélicoptère d’attaque peut être une pièce vitale lors d’un match, et on ne sait pas combien de temps il reviendra. Les développeurs de Raven Software y travaillent probablement déjà pour corriger le bogue à 100%.