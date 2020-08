C’est une grosse semaine pour Call of Duty. Activision annoncera et dévoilera officiellement Call of Duty: Black Ops Cold War le 26 août, mais avant cela, la mise à jour de la saison 5 Reloaded pour Call of Duty: Modern Warfare et le jeu de bataille royale Warzone arrivera en fin de journée le 24 août. .

Les notes de mise à jour complètes de la mise à jour arriveront bientôt, a déclaré le directeur de la communauté d’Infinity Ward Ashton Williams dans un tweet. Nous publierons les notes de mise à jour complètes ici lorsqu’elles seront publiées.

Les notes de mise à jour de la mise à jour de ce soir seront mises en ligne plus tard ce soir. Gardez votre 👀 sur @InfinityWard pour plus de détails. – Ashton Williams (@ashtonisVULCAN) 24 août 2020

La saison 5 Reloaded ajoute une nouvelle arme, le FiNN LMG, ainsi qu’un nouveau mode Warzone appelé King Slayer. Un nouvel opérateur nommé Morte arrive également dans le jeu, tandis qu’il y a un nouvel événement Games of Summer où les joueurs peuvent représenter leur pays dans des missions solo où ils peuvent gagner des récompenses. Pour en savoir plus sur la saison 5 Reloaded, consultez la répartition de GameSpot de tout ce que vous devez savoir.

La mise à jour de la saison 5 Reloaded sera publiée sur PS4, Xbox One et PC à partir de 23 heures, heure du Pacifique, il n’y a donc pas beaucoup plus de temps à attendre.

Notes de mise à jour rechargées de Call Of Duty Warzone / Modern Warfare Saison 5:

Bientôt disponible!

