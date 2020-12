Le pire gardé secret de Call of Duty: Warzone a finalement été confirmé. Activision a révélé que la bataille royale recevra une nouvelle carte à l’occasion de sa première saison avec Call of Duty: Black Ops Cold War. Alors que le plan initial de Treyarch était de le publier la semaine prochaine, les développeurs ont besoin de plus de temps pour peaufiner les derniers détails. Par conséquent, vous devrez attendre 16 décembre pour en profiter.

Pour le moment, oui, Ils n’ont pas partagé d’images ou le nom de la nouvelle carte. Nous ne savons pas non plus si Verdansk, le paramètre actuel de Call of Duty: Warzone, restera disponible ou sera complètement remplacé. Ce sont des détails importants qu’Activision doit spécifier dans les jours suivants. Ils profiteront très probablement du gala des Game Awards 2020 pour nous présenter le premier aperçu du nouveau territoire, car il s’agit d’un événement qui sera observé par des centaines de milliers de personnes le 10 décembre.

De plus, la carte sera accompagnée d’un nouveau mode de jeu qui s’ajoutera à la bataille royale habituelle et au Plunder. Attention, car tous ces contenus seront disponibles au lancement. Autrement dit, le 16 décembre. Et si ce qui précède ne suffit pas, Call of Duty: Warzone accueillera un arsenal gigantesque de Call of Duty: Black Ops Cold War. En tout plus de 30 armes seront ajoutées qui appartiennent au titre défini dans la guerre froide.

De toute évidence, certains se demandent déjà si l’ajout d’autant d’armes provoquera une oscillation dans le gameplay de la bataille royale. Nous ne le saurons pas avant quelques semaines. Enfin, ils décrivent que le Goulag offrira une “nouvelle expérience”, bien qu’ils ne spécifient pas comment l’opération en cours changera. Oui, apparemment, les informations viendront avec un compte-gouttes, mais ici, chez Hypertext, nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.

Ce que nous savons de la nouvelle carte ‘Warzone’

Bien qu’Activision n’ait pas voulu nous offrir un aperçu de la nouvelle carte de Call of Duty: Warzone, les dataminers se sont occupés de filtrer la scène pendant plusieurs semaines. En fait, l’endroit vous sera familier si vous avez déjà apprécié le mode Fireteam: Dirty Bomb de Call of Duty: Black Ops Cold War. Apparemment, sa carte n’est qu’une petite partie de ce qui nous attend dans le nouveau cadre de Warzone. Bien sûr, il est préférable de prendre en compte ce qui précède jusqu’à ce qu’Activision le confirme.