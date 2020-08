Lorsque vous avez terminé vos affaires avec les Dorseys restants à Colorado Springs, le shérif Daisy vous invite à enquêter sur la révélation de la fin de cette quête – ce gangster local Faran Brygo aide les Dorseys à prendre des photos sur The Patriarch. Voici comment procéder Gros problème à Little Vegas dans Wasteland 3.

Elle a déjà envoyé un officier, Delgado, à l’intérieur, mais il est devenu sombre. Votre mission est de trouver le maréchal, d’affronter Brygo et de s’en sortir vivant.

Avant de commencer, pour mener cette quête à une conclusion non violente et des plus satisfaisantes, vous avez besoin d’au moins Kiss Ass 3 et Nerd Stuff 4. Pensez à investir dans ces compétences au fur et à mesure que vous vous frayez un chemin dans cette quête si vous ne l’avez pas déjà fait.

Wasteland 3 Big Trouble in Little Vegas Quest

Son club, Little Vegas, est au nord de Market Square, à côté du jardin des dieux que vous avez visité à Cornered Rats.

À l’intérieur, dirigez-vous vers la pièce centrale et parlez au barman. Interrogez-le sur Delgado, mais il ne bougera pas.

Sur votre droite se trouve Charley Knowes, le capo de Brygo. Il ne parlera pas non plus de Delgado et ne vous laissera pas fouiller dans les coulisses sans le feu vert de son patron.

Il est maintenant temps de rencontrer Brygo. Dirigez-vous vers l’escalier sur le côté droit de la pièce et le dur vous laissera passer. Mais pas avant de dire comment vous pourriez brûler le club au sol – cette information vous sera très utile plus tard.

En haut des escaliers, vous trouverez Faran Brygo, parlez-lui, restez de son bon côté et soyez honnête à propos de Vargas.

Interrogez-le sur l’enquête, puis Delgado, et vous pourrez obtenir des informations supplémentaires avec Kiss Ass 3.

Ensuite, renseignez-vous sur la peinture derrière lui – qui est étrangement brillante si vous me le demandez – avec la perception 4, vous pouvez être un peu effronté et gagner de l’XP supplémentaire.

Wasteland 3 Comment se rendre à Delgado

Donc, Brygo est un mur de briques. Redescendez dans le hall principal, puis traversez la pièce et dirigez-vous vers l’autre escalier.

Parlez à Shakes en chemin et il vous indiquera une réserve de drogue et que le mercenaire, Boulder, est un mauvais mec. Acceptez de saisir sa réserve et il vous donnera le combo sûr.

Montez maintenant les escaliers. Si vous avez Kiss Ass 3 ou Hard Ass 4, prenez la première à gauche dans la salle de fête privée et parlez à Boulder. Sinon, ne touchez pas la pièce avec un poteau de barge.

Si vous entrez, demandez-lui pourquoi ils fêtent, puis à propos de Delgado. Fermez la conversation et Boulder essaie de commencer un combat – ce que vous pouvez éviter avec Kiss Ass 3 ou Hard Ass 4. Si vous suivez la route Hard Ass, Boulder parle de Delgado et vous indique où le trouver.

Pour l’option Kiss Ass, il vous laisse simplement partir et vous pouvez ouvrir le coffre-fort pour Shakes.

Si vous ne pouvez pas faire non plus, ils vont absolument vous ganker et commencer un énorme combat – cela n’en vaut pas la peine.

Donc, si vous avez Hard Ass, vous savez maintenant où se trouve Delgado.

Si vous n’avez pas 4 Hard Ass, vous devez vous rendre au bordel et parler à Ken Doll. Il veut 100 dollars – ou moins si vous avez Barter 5 – pour les potins.

Maintenant que vous savez que Delgado est caché dans la pièce du fond, retournez voir Charley. Dites que vous connaissez Delgado et qu’il vous mettra au même niveau.

Il jure que Brygo n’a pas joué avec les Dorseys, mais que quelqu’un dans leur tenue l’a fait – s’il vous donne un nom, vous devez prouver qu’ils étaient seuls pour récupérer Delgado. Ce nom est: MacTavish.

Wasteland 3 Que faire avec MacTavish

L’atelier d’usinage de MacTavish est au sud des pilori que vous avez vus lorsque vous êtes arrivé à Colorado Springs. Frayez-vous un chemin là-bas et interagissez avec le cercle lumineux pour faire la transition.

À l’intérieur, il y a des mercenaires à l’air louches. Essayez d’ouvrir quelques boîtes et après trois grondements, ils vous attaqueront.

Une fois qu’ils sont réglés – je vous recommande de placer votre mécanicien à côté du générateur pour faire sauter la tourelle immédiatement – parlez à l’interphone dans le coin supérieur de la pièce.

Dites que vous ne voulez pas enfoncer la porte et MacTavish vous laissera entrer.

Dans la conversation, dites qu’il semble en savoir beaucoup, puis que vous avez des informations qu’il vous a configurées. Après ses railleries, rappelez-lui que Brygo n’est pas là pour lui sauver la vie et qu’il hurlera pour 500 dollars – 300 avec le troc 4 – ou vous pouvez simplement menacer de le livrer aux maréchaux et il se répandra gratuitement.

Vous pouvez avoir pitié de lui et le laisser partir, l’enfermer ou le tuer. Le tuer vous donne son masque unique qui donne +1 réparation de grille-pain, +1 mécanique et +3 armure.

L’arrêter et le livrer aux maréchaux semble garder tout le monde plus heureux et vous confère une certaine réputation.

Indépendamment de ce que vous faites, vous devez maintenant retourner à Brygo. Mais commencez par fouiller les casiers au fond de la chambre de Mactavish pour trouver des preuves et un livre de compétences en mécanique.

Wasteland 3 Big Trouble à Little Vegas Endings

De retour à Little Vegas, Charley vous saluera à l’entrée. Il s’avère qu’il vous a joué, et Brygo ne savait rien de l’accord. Il vous dit de monter et de parler au patron avant de sortir de la porte.

Pour terminer cela paisiblement, vous n’avez qu’un seul choix: tout brûler par terre.

Vous vous souvenez du terminal plus tôt? Maintenant, il y a deux clients de discothèques qui s’affrontent à côté de la piste de danse. Avec Kiss Ass 3, vous pouvez les pousser, éloignant le garde terminal de son poste.

Maintenant, avec Nerd Stuff 4, vous pouvez pirater l’ordinateur et faire exploser le système de ventilation. Avec l’as dans votre manche, montez les escaliers pour voir Brygo.

Dites-lui que vous savez que c’était juste MacTavish de mèche avec les Dorseys, puis choisissez l’option supérieure «arrestation» où vous menacez de brûler le club. Brygo préfère partir dans les fers plutôt que de regarder le travail de sa vie partir en fumée, alors il accepte.

Si vous ne pouvez pas effectuer ces vérifications de compétences, les choses deviennent vraiment compliquées, très vite. Tout d’abord, lorsque vous allez voir Brygo, vous pouvez proposer de conclure un accord où vous le laissez partir et de le faire fournir à votre QG un arsenal.

Avoir des criminels de carrière dans votre base n’est pas très beau, mais être d’accord est le seul moyen de mettre fin à la conversation sans se battre. Si vous vous opposez à Brygo, vous allez vous battre avec tous les gangsters et strip-teaseuses du bâtiment.

Si vous jouez gentiment, en quittant un groupe de maréchaux corrompus, vous bloquez votre chemin. Même si vous leur dites que c’était MacTavish depuis le début, ils ne l’ont pas – vous devez soit tuer les flics, soit les gangsters.

Si vous vous rangez du côté des gangsters, alors c’est un combat plus facile car vous avez beaucoup d’aide, mais Daisy n’est pas du tout heureuse.

La seule façon de rester du bon côté du maréchal dans cette situation est de se lancer avec eux et d’essayer d’éliminer le dernier mafieux.

Quel que soit votre chemin, lorsque la côte est dégagée, dirigez-vous vers l’arrière-salle et interagissez avec l’ordinateur pour libérer Delgado. Avec lui à la remorque, retournez voir le shérif Daisy à Pillory Square.

En fonction de vos actions, vous gagnerez ou perdrez la réputation de maréchal. Quoi qu’il en soit, vous avez maintenant les spécialistes nécessaires pour la quête Full House!

Vous n’en avez probablement qu’un seul: les employés du garage, que vous pouvez recruter dans la quête Invités indésirables.

Pour en savoir plus sur Wasteland 3, consultez notre guide sur les constructions de personnages, les attributs et les compétences.