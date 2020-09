Les résidents de Monster Army du premier centre commercial du Colorado ont une bonne chose à faire, mais rien ne dure éternellement. Dès que vous franchissez la porte, vous êtes accueilli par un cochon explosif, et les choses ne feront qu’empirer à partir d’ici.

Si vous cherchez comment participer à The Bizarre, cela fait partie de la quête Invités indésirables – sur laquelle nous avons un guide ici.

De retour dans The Bizarre, parlez à Simon le Squatch à côté de la porte d’entrée et il vous parlera des problèmes de l’armée des monstres.

Il vous dirige vers Flab au fond, en haut des escaliers. Parlez-lui et il dira que les choses ne sont pas exactement stables sur le territoire de l’armée des monstres, avec le gang autrefois puissant qui approche de ses dernières jambes.

Acceptez sa demande d’aide et la récompense d’emploi est un livre de compétences et 666 $. Demandez des détails et si vous avez combattu les Payasos à l’extérieur, vous pourrez tout de suite avancer l’objectif de la quête.

Wasteland 3 Nightmare dans la quête bizarre

Dirigez-vous vers le côté est du bar et vous pourrez interagir avec la transition de scène pour entrer dans les Warrens. Assurez-vous de faire le plein d’articles de guérison et de munitions dans les magasins avant de partir – n’oubliez pas comme je l’ai fait …

Dans les Warrens, vous rencontrerez Gywnplaine devant les porcheries. Vous pouvez prendre un cochon comme compagnon animal si vous le souhaitez – ils sont plutôt bons si vous êtes entre amis.

Plus loin dans la pièce, vous rencontrerez DJ RIP. Dites que vous êtes là pour le cadeau et que vous obtiendrez un point de répétition. Disons que vous êtes les rangers et que votre renommée augmentera.

La première question est une référence aux Ghostbusters originaux – qui sont sortis en 1984. Dites que vous croyez et il vous donnera de l’argent et un objet indésirable rare. Dites que vous ne le faites pas et vous obtiendrez un émetteur sonique et plus d’argent.

Enfin, parlez à Frank E Steen dans le coin le plus éloigné de la pièce pour avancer.

À l’intérieur des tunnels, vous commencerez à vous heurter à des vermifuges. Ils ont une armure basse, alors descendez rapidement, mais vous ne voulez toujours pas les déranger. Fouillez l’arrière du camion sur votre droite avant de descendre vers la gauche. L’un a laissé tomber l’ornement de la capuche du dragon pour moi.

Suivez le chemin jusqu’à ce que vous atteigniez une porte et vous serez sur le territoire de Payaso. Pour lancer les choses, tournez-vous vers la gauche et désactivez l’alarme. Cela conduit à un chemin avec un ordinateur à la fin. Vous avez besoin d’un limerick pour entrer mais toutes les réponses sont fausses, vous devez tuer les gangsters dans l’autre pièce pour y entrer.

Mettez votre groupe à couvert hors du champ de vision de Payaso, puis lancez le premier coup. Les porcs n’explosent pas si vous les tuez, donc cela ne vaut pas vraiment la peine de se concentrer sur eux. Ils exploseront cependant une fois incendiés par les Payasos.

Les Payasos utiliseront des bombes fumigènes pour réduire vos chances de toucher contre eux, et attention aux bâtards Payaso, car ils frappent fort.

Après les avoir vaincus, vous pouvez récupérer Limerick Note 1 sur leurs cadavres. « Nous sommes la punchline pour chaque blague. »

En face de vous, si vous avez vaincu le Dr Smiles dans l’extérieur bizarre, vous pouvez utiliser l’unité de stockage 109 clé pour ouvrir l’un des casiers.

Notes de Wasteland 3 Payaso Limerick

Pour obtenir les deux dernières notes de Limerick, vous devez effacer le reste des Warrens of Payasos. Et vous avez deux options pour savoir où aller ensuite. Vous pouvez soit prendre le chemin vers le sud, soit en haut à droite de la pièce, près des cochons errants, ouvrir la porte et réparer le générateur avec Mechanics 5. Démarrez l’ordinateur et accédez aux commandes de température pour vous donner accès à certains Lockpicking 7 portes ainsi qu’une autre porte menant au sud.

Je vais continuer comme si vous aviez pris le chemin du sud, au cas où vous n’auriez pas de mécanicien dans votre équipe (ce que vous devriez).

Dans le tunnel suivant, vous pouvez soit vous faufiler devant le robot d’exploration de gel, soit vous attaquer si vous pensez que vous êtes assez dur. Si vous voulez l’attaquer, il y a beaucoup de couverture pour empiler vos personnages avant de tirer le premier coup. Ce n’est pas si difficile que cela, et vous obtenez des déchets, une pièce d’argent d’avant-guerre et des objets enterrés pour votre problème.

Au coin de la rue, vous verrez plus de Payasos, sur lesquels vous pouvez sauter avec un baril explosif.

Sur le cadavre se trouve la clé de l’unité 108 de retour dans la salle centrale, reviens en arrière et récupère le butin.

Avec eux, placez un personnage sur le pad derrière le grillage pour éteindre l’explosion de glace. Ensuite, vous pouvez déplacer le reste de vos personnages de l’autre côté.

Dans le prochain dîner est une autre charge de Payasos. Battez-les de la manière habituelle pour Limerick Note 2.

Passé la cuisine du restaurant, vous suivrez un autre chemin vers le dernier groupe de Payasos dans l’aire de jeux. Ils ont la note 3, alors retournez à l’ordinateur.

La dernière ligne pour laquelle vous n’avez pas de note est la suivante: «… est dans la gorge jusqu’à ce que vous vous étouffiez.»

À l’intérieur, vous trouverez le patron – Ditso Gogo – et vous aurez un combat difficile à faire. Il peut être avantageux de faire une sauvegarde rapide ici au cas où les choses tournent mal.

Comme d’habitude, placez votre groupe en bordure de son champ de vision. Utilisez la couverture à votre avantage et concentrez-vous sur le fait de tuer un ennemi à la fois, sinon ils se soigneront et submergeront votre équipe.

J’ai utilisé des grenades pour démarrer la fête, puis je me suis concentré sur Ditso pour l’empêcher de faire des affaires amusantes.

Lorsque cela est fait, prenez la clé du coffre-fort sur les cadavres, puis montez à droite et ouvrez ledit coffre-fort. À l’intérieur se trouve l’unité 107 clé, qui ouvre une autre porte dans la pièce principale. S’il est toujours gelé, vous devez le décongeler en le fixant dans le générateur et en utilisant le terminal dans la pièce sur votre droite.

Allez-y et il y a un homme à l’intérieur: le prévôt. C’est un compagnon spécial qui ne parle que des proverbes latins. Il vous suivra partout et vous aidera au combat.

Ne vous inquiétez pas pour l’autre porte Lockpick 7 si vous ne l’avez pas ouverte – elle est utilisée dans une quête ultérieure.

Revenez maintenant par les Safe Warrens à Flab. Dites-lui que les Warrens sont clairs et qu’il vous offrira une réduction de 20% dans tous les magasins des marchands.

Compte tenu des munitions et des fournitures médicales proposées, cela en vaut vraiment la peine, de plus, vous obtiendrez une charge d’argent et un livre de compétences Hard Ass.

Après cette quête, une autre offre – Prise de contrôle très hostile – vous sera proposée la prochaine fois que vous irez sur la carte du monde du Colorado. Ce que vous devez faire ensuite si vous ne voulez pas que tout le monde dans le Bizarre meurt!

Étant donné que votre QG est probablement maintenant entièrement approvisionné, il est temps d’affronter Valor Buchanan dans la quête du Zélote.