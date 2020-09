Bien que ce soit l’une des quêtes les plus courtes que vous rencontrerez pendant votre temps avec Wasteland 3, Prise de contrôle très hostile a de très longues ramifications pour deux des factions les plus importantes du jeu.

De plus, vous DEVEZ le faire en temps opportun. Si vous quittez la zone et prenez trop de temps avec d’autres quêtes, le combat qui en résultera commencera sans vous et tout le monde sera mort.

Wasteland 3 Quête de prise de contrôle très hostile

Une fois que vous avez aidé Flab in the Nightmare dans la quête Bizarre, la prochaine fois que vous entrerez sur la carte du monde du Colorado, vous serez salué par votre connaissance de gangster Charley Knowes.

Il surveille l’opération de l’armée des monstres depuis un certain temps et vous propose un accord: aidez-le à prendre le contrôle de The Bizarre et vous obtiendrez une part du gâteau.

Voici maintenant votre choix: vous pouvez soit tuer le cartel et sauver l’armée des monstres, soit rejoindre les gangsters. Comme nous l’avons dit précédemment, si vous laissez le problème se résoudre, vous ne recevrez rien de personne et vous perdrez l’accès aux marchands de The Bizarre.

Pour se ranger du côté des gangsters:

Allez à l’extérieur bizarre, puis montez vers le parking et à gauche – où se trouve le gorille géant.

Parle à Charley, toi… monstre, dis clairement que tu es prêt à lancer l’attaque. Après une transition de scène, vous le rencontrez à l’entrée du centre commercial.

Ils ont enlevé les gardes extérieurs, mais c’est à vous de nettoyer l’intérieur. Ils vous enverront en premier.

Entrez dans l’intérieur bizarre, et c’est vous et votre équipe contre une dizaine de durs Monster Army, ainsi que Simon the Squatch et Flab the Empaler.

Ce n’est pas un combat extrêmement difficile selon votre niveau, alors frayez-vous un chemin à travers eux pour arriver à Flab. Traitez-le aussi, puis revenez à l’entrée.

Lorsque vous avez terminé, parlez à Charley près de la porte. Le maître de la caravane interviendra, et avec Kiss Ass 6, vous pourrez mettre fin à la conversation paisiblement, sinon, il sera tué.

Parlez maintenant à Charley dans l’ancienne chambre de Flab et il vous remettra un piano à queue cool – avec la carte-clé dans son coffre-fort dans le parking. L’argent est la principale récompense, le contenu sûr est un peu junky et pas une énorme aubaine. Cependant, sur le cadavre de Flab, vous obtiendrez sa clé de sécurité avec des produits cosmétiques sur le thème des vampires pour votre Kodiak et vos personnages.

Aider Charley signifie que vous avez toujours accès aux marchands du Bizarre, donc c’est toujours mieux que rien.

Pour rejoindre l’armée des monstres:

Qui ne veut pas garder les monstres amusants dans les parages, sérieusement?

Si vous tuez Charley, mais n’allez pas à Flab en premier, vous échouez à la quête et n’obtenez aucune récompense. Cependant, si vous allez dire à Flab que Charley est prêt à le tuer après avoir reçu l’émission de radio, il vous donnera de l’argent et vous demandera de vous occuper de Charley.

Faites l’acte dans leur cachette de parking, puis revenez à Flab pour une réduction de 30% chez tous les vendeurs, +15 représentants de l’armée de monstres et quelques centaines de dollars.

OMI, c’est une bien meilleure récompense, et vous pouvez toujours profiter de l’un des repaires les plus glorieusement tordus du jeu.

