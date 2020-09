Dans Wasteland 3, alors qu’il y avait plusieurs quêtes entrelacées impliquées dans le déplacement de Val de sa cachette, Le psychopathe est une histoire longue et tentaculaire qui prend du temps à se terminer.

Pour ramener Victory Buchanan au QG des Rangers en détention, vous aurez besoin de quelques statistiques élevées. Avant de vous rendre à Aspen au niveau 17, je vous recommande d’avoir un membre de l’équipe avec au moins Perception ou Kiss Ass 8, Lockpicking 8, Mechanics 8 et Nerd Stuff 8. Ce n’est pas obligatoire, mais vous pouvez également utiliser un médecin avec Premiers secours 8 aussi.

À ce stade du jeu, vous avez probablement déjà ces membres de l’équipe, mais terminez des quêtes secondaires pour améliorer les bonnes compétences si vous n’en avez pas.

Avec ces compétences, voyagez jusqu’à Aspen lorsque vous êtes prêt. Il se trouve dans le coin nord-ouest de la carte, probablement plus loin que vous ne l’avez été. Pour vous y rendre, montez dans les montagnes Rocheuses en prenant le col juste à gauche de l’entrée de Colorado Springs.

Continuez à monter et vous passerez plusieurs points d’intérêt en chemin – mais si vous êtes déjà au bon niveau, il est inutile de vous arrêter.

Presque en haut de la carte, vous trouverez Aspen.

Wasteland 3 The Psychopath Quest – Comment arrêter Victory Buchanan en vie

En entrant dans Aspen, vous serez salué par quelqu’un qui prétend être un Desert Ranger à la radio. Disons que vous copiez, et il s’identifiera comme un membre capturé de l’équipe d’origine de novembre qui a été sauté par les Dorseys au début de la partie.

Il vous demandera de tenter un sauvetage et que les Breathers, le gang de pillards de Vic, vous tuent à vue.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Attachez-vous pour le slog à venir.

Votre première tâche est d’abaisser le pont pour pouvoir traverser, ce qui signifie affronter votre première équipe de Breathers, vous positionner comme d’habitude sur le bord de leur champ de vision et prendre la première photo.

Dans cette première bataille, vous aurez également le Kodiak pour vous aider.

Après avoir éliminé les méchants, Vic va héler votre radio et vous trouverez la clé du pavillon d’accueil sur l’un des cadavres. Ouvrez la porte du pavillon d’accueil et vous vous battrez à travers un autre groupe de Breathers pour atteindre le terminal qui abaisse le pont.

Vous pouvez également crocheter le camion sur le côté gauche de la zone pour ouvrir la porte du salon des employés. Cela mène à un couloir qui vous permet de sauter sur les Breathers, et si vous avez la compétence de crochetage pour ouvrir sa porte, vous permet de sauvegarder et d’échanger avec un marchand nommé Opie. Il a le livre de compétences de survie qui vaut la peine d’être saisi.

Descendez les escaliers après Opie, désarmez le piège, puis piratez l’ordinateur à travers la porte à droite pour que les défenses ciblent les Breathers, puis vous pouvez entrer dans la bataille avec le dessus.

Ou, puisque vous avez épinglé les Breathers dans l’autre moitié de la pièce, vous pouvez simplement courir jusqu’à l’endroit où se trouve le terminal et revenir devant Opie comme vous êtes venu, car vous êtes en dehors de leur champ de vision.

Lorsque vous avez terminé, traversez le pont en direction du Ski Lodge.

Wasteland 3 The Psychopath – Bunker d’armes et le Gauntlet

De l’autre côté, Woodson lancera votre radio pour vous avertir de l’arrivée d’une escouade de Breathers.

Demandez-lui des conseils et il vous parlera d’une cache d’armes stockées par les Cent Familles que les Breathers tentent de récupérer.

Votre choix est maintenant d’aller à gauche – au Gauntlet – ou à droite au bunker.

Allez d’abord directement au bunker, car il vous permet de gagner de l’XP pour le combat plus difficile après The Gauntlet.

Alors, allez à droite et au coin dans la cour de construction, et à votre gauche se trouve une charge de respirateurs.

Désarmez l’alarme en bas de l’escalier sur votre gauche et faufilez-vous là-haut pour gagner un terrain plus élevé, puis attaquez. Deux autres viendront de l’extérieur de votre champ de vision, mais ce n’est pas un combat difficile.

Allez maintenant réparer le générateur Mechanics 8 de l’autre côté du chantier. Cela démarre un terminal à proximité. Soulevez la grue sur le terminal et cela ouvre un chemin latéral dans le bunker Woodson mentionné.

De cette façon, vous n’avez pas à vous battre contre tous les Sawpups et Shockdog, ou vous pouvez au moins obtenir la baisse sur eux si vous voulez l’XP (ce que vous devriez).

Désactivez-les d’abord avec le terminal et Nerd Stuff 6 pour piller et vous positionner favorablement.

Le bunker étant pillé, il est maintenant temps de se battre vers la télécabine. Au-delà du terminal informatique avec lequel vous avez interagi, se trouve un ensemble d’escaliers doubles. Au bout du chemin se trouve le mini-boss Federico, mais si vous voulez sauter dans cette bataille, vous devez exécuter The Gauntlet.

Revenez à côté du pont avant de tourner à droite et montez jusqu’à la porte Lockpick 7.

Les solutions Gauntlet

Tout d’abord, quelqu’un doit aller se tenir sur l’interrupteur à droite, puis passer à l’endroit où se trouvait le feu et interagir avec l’interrupteur pour abaisser la porte à droite.

Maintenant, faites passer quelqu’un à travers la porte et arrêtez la première personne de l’interrupteur pour dégager le bon chemin.

Placez une troisième personne sur l’interrupteur en haut à droite pour dégager le chemin de la première personne, puis faites circuler tout le monde.

Ensuite, il y a les moulins à vent. Courez sur le côté inférieur et interagissez avec le bouton rouge pour en éteindre un. Ensuite, vous pouvez contourner les autres en les éteignant maintenant l’un est inerte.

Dans la partie suivante, vous pouvez soit crocheter les serrures et vous battre à travers les grogneurs, soit monter l’escalier à gauche, réparer la valve et les gazer.

Dans tous les cas, il y a une cache d’armes à gauche derrière une porte que vous voudrez piller.

La tombe que vous devez désarmer avec des explosifs avait une excellente armure pour moi.

Vous pouvez prendre le Growler Cub comme animal de compagnie si vous en voulez un. Cela améliore votre armure.

Les Growlers constituent la dernière partie du Gauntlet, vous pouvez donc maintenant vous faufiler vers le générateur des tourelles de Federico. Désactivez-le, puis appuyez sur votre avantage en vous plaçant à couvert, puis frappez d’abord.

Battre l’équipe de Federico vous donne la clé de la télécabine, il est donc temps de prendre rendez-vous avec Vic.

Avant de partir, récupérez la réserve de butin dans la pièce cachée à droite du bâtiment de la télécabine.

Tirez l’interrupteur sur le mur pour alimenter le terminal.

Wasteland 3 Little Hell – Comment sauver les otages

Dans Little Hell, vous pouvez courir vers la droite et libérer Hardee Knox de la broche. Cela augmente votre renommée. Vous avez probablement rencontré sa femme dans l’église pendant que vous faisiez la quête Invités indésirables, alors assurez-vous de le faire.

Il vous dit qu’il y a d’autres otages à sauver à l’intérieur, alors sauvegardez votre partie et dirigez-vous vers la station.

Vic met immédiatement les Breathers sur vous, trois à gauche, quatre à droite. Mettez-vous à couvert et sortez-les.

Une fois le combat terminé, vous pouvez sauver Woodson de la pièce de droite.

Il vous dira qu’il y a des otages à différents endroits et que l’un des membres du cercle restreint des Breathers a la clé de l’aile du patriarche où se cache Vic.

Lorsque vous êtes prêt à sortir, descendez le couloir de gauche.

Sauver tous les otages

Interagissez avec la première porte à gauche et vous parlerez à Ash. Il dit que si vous faites irruption là-dedans, tous les otages sont toasts. Allez dans le couloir après cette pièce et traitez la trémie de gaz et deux autres viendront au coin.

Cette zone est maintenant divisée en deux couloirs: gauche et droit.

Avant de continuer, prenez l’image du cadeau au-dessus de la cheminée devant vous.

Allez à droite, puis il y a un sous-sol de butin sur votre droite. À l’autre bout se trouve Llewellyn à qui vous pouvez parler.

C’est un membre du personnel que vous pouvez économiser. Avec First Aid 7, vous pouvez le réparer et obtenir une clé du trésor. Alternativement, vous pouvez le tuer et le lui couper. Kwon et Lucia n’aimeront pas ça, donc vous devrez probablement le laisser tranquille. Vous pouvez choisir vous-même dans le coffre-fort avec 10 crochetage. Il y a un accessoire de troc +1, avec des armes et armures décentes et un objet indésirable de 2000 $ – donc pas un désastre si vous ne pouvez pas entrer.

Cependant, la porte voisine dans le couloir de droite est pleine de respirateurs. Voici les Guest Suites.

Assurez-vous de courir jusqu’aux suites ou vous vous retrouverez coincé dans l’embrasure de la porte et c’est une vraie douleur de se battre. Une fois qu’ils sont à terre, les méchants ici vous donnent les clés des suites 1 et 2.

Guest Suite 2 est au fond de la pièce. À l’intérieur, vous trouverez Rook – libérez-le et donnez-lui les premiers soins. Il y a une poupée effrayante à récupérer dans le sac à dos à côté de sa cage.

Dans la suite d’hôtes 1, plus près de l’avant de la pièce, la situation est un peu plus difficile. À l’intérieur, vous trouvez Violet et Priscilla Reed. Dites-leur de rester sur place, puis interagissez avec le boîtier électrique au bout de la pièce. Retirez le panneau, puis si vous avez Mechanics 8, vous pouvez rediriger l’alimentation pour les économiser.

Avec eux en clair, il est temps de passer de l’autre côté du couloir.

Dans la première salle à gauche, vous trouverez The Gift, ainsi que des Breathers non hostiles et le deuxième otage des Rangers.

Parlez à The Gift et dites-lui que vous comptez traiter avec Vic. Montrez-lui l’image et demandez-lui si elle a besoin de s’échapper. Avec 8 Perception, vous pouvez la convaincre de voir que Victory est le psychopathe qu’il est.

Parlez-lui de Vic, puis si vous l’avez convaincue avec le contrôle de perception, vous pouvez lui demander de rester à l’écart des combats pour pouvoir faire face à lui. Elle accepte et laisse partir le Ranger. Avec Kiss Ass 8, vous pouvez sauter ces autres contrôles.

Avant de partir, vous pouvez vous soigner au Dr Hyde pour 100 dollars.

Dans la pièce voisine sur le côté gauche du couloir, vous devez sortir Gertrude the Gruesome pour sauver La Loca. Ce n’est pas trop difficile car il n’y en a que trois.

Enfin, dirigez-vous vers la fin du couloir de gauche, désarmant le piège en chemin.

Il y a encore beaucoup d’ennemis à éliminer autour de la piscine. Ils spamment les grenades à gaz, donc si vous êtes moins fatigué, retournez voir le Dr Hyde. Dans tous les cas, quand ils sont morts, ils vous donnent la clé d’entretien du sauna.

Utilisez-le sur la porte de l’autre côté de la piscine. Avec Nerd Stuff 8, vous pouvez pirater l’ordinateur sur votre gauche pour vider la piscine et piller des cadavres. Sinon, vous pouvez interagir avec le réservoir de gaz du reniflard sur le mur pour arrêter le flux de gaz vers le sauna avec Mechanics 7.

Alternativement, vous pouvez utiliser Nerd Stuff 7 sur le terminal à côté de la porte du sauna pour arrêter l’expérience de cette façon.

Cela sauve Estin Ward, à qui vous pouvez maintenant parler.

Cela devrait être tous les otages, vous pouvez donc retourner à la salle de sécurité d’Ash sans crainte lorsque vous enfoncez la porte.

Vous pouvez soit arrêter Ash, le tuer ou le libérer. Je l’ai arrêté. Avec Hard Ass 8, vous pouvez lui dire que Vic envisage de gazer Colorado Springs pour que les citoyens restent conformes.

Avec la clé en main, il est temps de l’emmener à la Victoire. Pour éviter le gaz, placez quelqu’un sur le coussin dans la suite d’invités, puis interagissez avec la cartouche de l’autre côté.

Wasteland 3 Victory Buchanan

À l’intérieur, pour démarrer, désactivez le générateur sur le côté de l’escalier devant vous pour désactiver les tourelles.

Passez maintenant la porte à gauche pour parler à Gwendolyne Reed. Dites-lui que vous avez sauvé ses filles et qu’elle partira.

Empruntez le chemin à travers la porte en haut de la pièce où se trouve Mme Reed pour vous mettre derrière les Breathers et les sortir.

Une fois ce dernier combat terminé, interagissez avec l’interphone pour parler à Victory.

Pour arrêter Victory vivante:

D’abord, dis-lui de se rendre

Ensuite, si vous avez Kiss Ass 10 ou First Aid 8, vous pouvez le faire renoncer indépendamment de vos actions précédentes

Alternativement, comme vous l’avez suivi, vous pouvez lui dire que le cadeau s’est retourné contre lui et que les autres rangers sont libres et prêts à intervenir.

À ce stade, dans une tournure hilarante des événements, il vous proposera de rejoindre votre équipe

Vous pouvez soit l’accepter, soit le retenir et l’arrêter vivant

N’oubliez pas de fouiller dans la suite du patriarche où il se cachait avant de partir de toute façon

Si vous ajoutez Victory Buchanan à votre équipe, il possède les statistiques et compétences suivantes:

Wasteland 3 Victory Buchanan Attributs et compétences

Les attributs:

Coordination 6

Chance2

Conscience9

Force 4

Vitesse4

Intelligence6

Charisme 6

Compétences:

Armes légères10

Gros canons8

Cul dur 7

Si vous emmenez Vic, les rangers secourus vous affronteront à la sortie. Vous pouvez alors les tuer, les faire démissionner avec Hard Ass 8 ou tuer Vic.

Avec ce tri pacifique, Pizepi demandera également à rejoindre l’équipe. Elle a:

Attributs et compétences Wasteland 3 Pizepi

Les attributs:

Coordination 4

Chance2

Conscience8

Force 4

Vitesse4

Intelligence8

Charisme 6

Compétences:

Armes automatiques10

Science étrange7

Nerd Stuff7

Retournez voir le patriarche avec Vic dans votre groupe et il est un peu mécontent, mais vous donne toujours votre récompense. Vous êtes désormais libre de retourner au siège et d’en savoir plus sur l’emplacement du Liberty Buchanan.

Si vous préférez garder Victory enfermé là où il appartient, arrêtez-le et sortez. Assurez-vous de vérifier le coffre derrière lui pour un RA unique, un livre de compétences de leadership et un peu de saleté sur le patriarche.

En sortant, parlez aux Rangers et Pizepi vous proposera à nouveau de vous joindre.

Revenez au palais du patriarche et il est plus heureux de ce résultat, mais votre prochaine destination reste le QG des Rangers pour en savoir plus sur Liberty.

Pour en savoir plus sur Wasteland 3, consultez notre guide de création de personnage, ici.