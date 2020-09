Maintenant que vous avez vos repères dans le Colorado, il est temps d’affronter le premier des enfants de Buchanan: Valeur. Il n’est pas du genre à se battre, préférant les ordinateurs et les systèmes de sécurité. Mais pour le faire entrer, vous devrez d’abord vous occuper des Gippers, un culte notoire. Le Patriarche ne garde sa douceur que parce qu’ils fournissent du pétrole à Colorado Springs.

Comme beaucoup des quêtes principales de Wasteland 3, Le Zélote est une histoire à plusieurs niveaux avec plusieurs fins en fonction de vos actions. Voici comment ils se sont tous déroulés.

Wasteland 3 The Zealot Quest

Avant de partir, vous devrez équiper votre Kodiak pour le travail. Cela signifie d’abord terminer la quête Rad Attack, qui consiste à recruter du personnel de garage dans Unwelcome Guests avant de leur acheter un nouveau châssis résistant aux radiations au QG des Rangers.

Parlez à Fastback ou à l’un des Cotters, et choisissez le châssis de niveau 1 ou 2 en fonction de l’argent que vous souhaitez dépenser – ils coûtent environ 1500 à 1700 USD.

Vous pouvez maintenant vous rendre à Denver depuis la carte du monde grâce aux radiations. C’est fini dans le coin nord-est.

À l’approche de la ville, vous êtes forcé de quitter le Kodiak à un barrage routier.

C’est Liberty, ici pour transmettre le message qu’elle ne viendra pas tranquillement. Vous pouvez la griller à propos de ses frères ou l’attaquer si vous avez un souhait de mort. Sinon, elle vous laissera partir et vous pourrez continuer après Valor.

Entrez dans la ville à travers la transition de scène. Vous rencontrez Sœur Glory et Mère Nancy Reliance. Ils ont un procès pour les membres des deux factions voisines dans la région – la commune robotique et les Godfishers.

Vous pouvez Kiss Ass 4 votre chemin dans un public avec Reagan, mais dans tous les cas, il vaut mieux rester poli. The Kiss Ass vous donne un point de Rep avec The Gippers. Cependant, n’insultez pas le Reagan-bot ou vous perdrez un point de répétition.

Une fois que vous avez terminé, vous serez invité dans l’ouest de la Maison Blanche sur votre gauche.

Entrez et fouillez toutes les pièces, prenez une quête du Wyman et notez les ordinateurs du sous-système pour plus tard. Lorsque vous êtes prêt, approchez-vous de la porte du coffre-fort à l’arrière du bâtiment.

Au bas des escaliers, vous trouverez Valor, Nancy Reliance et Reagan AI.

En entrant, Valor vous reconnaîtra et protestera auprès de l’IA. Mais Nancy vous proposera essentiellement de vendre Valor si vous pouvez obtenir un module de transfert pour donner à Reagan AI un corps humain. Acceptez et vous pourrez vous diriger vers la commune des robots à l’est.

Pendant que vous marchez ou si vous montez le chemin vers le sud, vous serez salué par le Godfisher de tout à l’heure. Elle vous demandera de saboter les terminaux de la Maison Blanche et en échange ils tueront tous les Gippers.

Vous pouvez être d’accord même si vous n’avez pas l’intention de les aider, car cela facilite le passage de leurs camps à la commune aéroportuaire sans se battre.

Commune des robots Wasteland 3

À l’entrée de l’aéroport, vous serez accueilli par Salut-o le robot araignée. N’essayez pas de remplacer son cerveau – pas de spoilers, mais croyez-moi. Demandez après le module de transfert et il vous dirigera vers la tour.

Suivez le chemin, complimentez SAL sur sa station de radio et vous finirez par vous retrouver dans une grande zone remplie de robots nommés. Sur votre gauche se trouve Little Sparrow, avec qui vous pouvez avoir des relations sexuelles qui vous laisseront malade – c’est drôle et ne dure pas, alors je vous recommande de le faire.

À l’extrême gauche, vous pouvez aider Pico avec son jeu d’hologramme. Il essaiera d’en parler à chaque fois, afin que vous puissiez gagner chaque tour simplement en choisissant pour attaquer.

Vous pouvez utiliser Nerd Stuff 7 pour le rendre moins empathique, mais plus capable de se battre, ou Hard Ass 6 pour le faire choisir au hasard, ce qu’il n’aime pas.

Parlez également au robot de l’artiste par les panneaux publicitaires peints. Encore une fois, soyez élogieux et traitez-le comme le travail du robot – ne demandez pas s’il y avait un original humain.

Quête de contre-espionnage Wasteland 3

Sur le chemin à droite, vous trouverez Vivisecto, à qui vous devez parler pour la quête Wyman. Il peut également vous transformer en cyborg et installer des mises à niveau cybernétiques sur votre personne moyennant des frais.

Son assistant disparu, V.I.C.I, est retrouvé à travers la porte à côté de Pico, et il y a beaucoup de bombardiers biliaires et de Drools à combattre dans le hangar désaffecté. Vous rencontrerez V.I.C.I. à travers le jeu de portes sur votre droite après la salle des mutants. Sauvez-la des bêtes et elle vous parlera.

Prenez les échantillons de tissus pour Vivisecto et vous pouvez soit utiliser Nerd Stuff sur le bot pour le mettre hors service, soit l’inviter à revenir dans votre baie médicale au QG des Rangers. J’ai choisi cette dernière et elle vous donne un avantage unique. Enterré devant V.I.C.I est un livre de compétences Animal Whisperer.

Retournez voir le robot médecin, et il voudra compenser avec une petite somme d’argent si vous ne pouvez pas éviter de prendre son assistant. Dans tous les cas, il acceptera les échantillons et vous donnera les informations. Donnez-les à Wyman lorsque vous retournerez à la Maison Blanche pour terminer la quête.

Plus loin dans le couloir, il y a un distributeur automatique – mettez de l’argent, puis corrigez-le avec Nerd Stuff 5 ou Mechanics 6 pour qu’il vous vende beaucoup d’articles intéressants.

À peu près maintenant, on devrait vous dire que la tour est prête à vous parler. Alors allez-y, en parlant à Tinker en chemin. Utilisez Kiss Ass 4 pour convaincre Tinker de passer à autre chose au lieu de garder rancune contre les Rangers et ils seront discrètement reconnaissants.

Par la prochaine série de portes, il y a une poupée effrayante cachée enterrée dans les escaliers à gauche de Jimmy-6.

Enfin, montez les escaliers jusqu’à la tour. Dites-lui que vous avez besoin du module de transfert, mais il évaluera si vous avez été assez gentil avec les robots sur votre chemin pour voir s’il doit être hostile.

Si vous avez été amical, il vous donnera le module, mais vous demandera de ne pas transférer les renseignements sur un navire, mais de leur donner pour «être libre».

En récompense, aider l’IA vous donnera un compagnon robot médical – ce qui est très bon au combat.

Wasteland 3 The Zealot Quest se termine

Revenez à l’enceinte de Gipper à Denver, et c’est le moment de choisir – tuez-les tous, faites équipe avec Reagan ou aidez les robots.

Sur le chemin du retour, vous avez la possibilité de sauver un razorback d’un groupe de loups déchus sur le champ pétrolifère pour l’obtenir en tant que compagnon animal – cela vous donne une pénétration supplémentaire si vous pouvez le charmer.

Pour choisir les Godfishers:

Si vous voulez tuer tout le monde, il y a un terminal que vous pouvez atteindre avec 5 Lockpick et Mechanics sous la statue de Reagan (illustré dans la capture d’écran ci-dessous). Sabotez-le, puis dirigez-vous vers les deux à l’intérieur de la Maison Blanche, de chaque côté de l’escalier principal.

Vous devez passer un Kiss Ass 6, 5 si vous êtes aimé par les Gippers, ou Hard Ass 5 vérifier avec le garde à la station 1 pour passer.

Avec eux tous sabotés, parlez à Flensing-ice sur le champ pétrolifère et les Godfishers lanceront une attaque dévastatrice. Vous pouvez toujours apporter l’IA Reagan aux robots, mais le patriarche est très mécontent. En fait, vous échouez à la mission. Je ne recommanderais pas de faire cela sur cette base.

Pour choisir les Gippers:

Pour transférer l’intelligence à un nouveau corps, rendez-vous dans le bunker de la Maison Blanche. Il s’avère qu’ils veulent le transférer à Vic, alors ce serait Reagan au pouvoir au Colorado.

Avec Kiss Ass 5, vous pouvez mentir et contrôler le terminal. Ensuite, vous avez le choix de transférer Reagan à Valor, aux machines ou au QG des Rangers.

Si vous acceptez le transfert, les Gippers vous trahissent si vous essayez d’arrêter Valor. Mais tuez-les et vous pourrez toujours l’accueillir.

Si vous transformez Valor en Reagan et le laissez rester avec les Gippers, alors le patriarche n’est pas plus heureux, mais vous terminez la quête sans récompense de sa part. Au lieu de cela, vous recevez un lance-roquettes unique: Reagan’s Gaze.

A côté de vous-même:

Le transfert de l’IA Reagan au QG des Rangers signifie que vous pouvez le garder en otage pour que Valor soit indemne et sans combat. Cependant, les machines ne sont pas satisfaites et vous n’obtenez pas la récompense qu’elles ont offerte. Le patriarche est perplexe et ne se soucie que de son fils. Il vous donne XP et une charge de munitions.

Cependant, vu que vous l’avez pris en otage, vous pensez pouvoir le rendre aux robots ou à Gippers après avoir obtenu Valor – je ne trouve pas de moyen de le faire.

Pour choisir les robots:

Donner l’IA Reagan directement aux machines lance un gros combat. Mais si vous tuez les Gippers, vous pouvez prendre Valor indemne. C’est une bataille longue et difficile, mais qui en vaut finalement la peine, je pense.

Dans l’ensemble, il semble que les Gippers soient les méchants de la situation. Si vous leur faites confiance, ils vous trahissent, et il est très possible de faire sortir Valor vivant.

Je dirais que la meilleure solution en termes d’XP et de récompenses est de confier Reagan aux machines, ce qui vous permet d’y retourner pour des améliorations cybernétiques si vous le souhaitez, ainsi que de vous offrir le puissant adepte de disco bot.

Si vous voulez vous ranger du côté des machines, je vous recommande vivement de nettoyer les camps de Godfisher via la quête que vous obtenez de Sister Glory à l’extérieur de la Maison Blanche, ainsi que de donner les informations au Wyman dans sa quête. Cela signifie que vous obtenez tous les avantages XP pour faire progresser votre personnage des Gippers, mais aussi la meilleure récompense des machines et rester dans les bonnes grâces du Patriarche.

De plus, si vous sabotez d’abord la statue de Reagan via les terminaux mentionnés dans la fin de Godfisher plus tôt, vous pouvez alors lancer la bataille finale de Godfisher après avoir détruit leurs camps. La mêlée qui en résulte affaiblit gravement les Gippers, ce qui facilite grandement la lutte contre Valor.

Quel que soit votre choix, retournez voir le patriarche pour le mettre au courant. Même si vous désobéissez à ses souhaits, il est prêt à vous donner une autre chance. Pour rester à l’écart de la glace mince, vous devez soit prendre Reagan en otage, soit l’envoyer à la commune des machines.

Pour en savoir plus sur Wasteland 3, consultez notre guide de création de personnage.