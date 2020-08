Au fur et à mesure que vous vous déplacez dans le Colorado, vous entendez une voix crépitante à la radio alors que vous entrez et sortez de différentes zones. Les habitants les plus aisés de la ville ont un problème, et vous seul pouvez le résoudre.

Gideon Reyes dit de venir lui parler à l’église de Broadmoor Heights. Vous trouverez le nouveau quartier à côté du magasin de vêtements Casady, au sud-ouest de la place du marché. Approchez-vous de la porte et le sous-maréchal vous parlera automatiquement.

Dites que Gideon Reyes veut vous parler et qu’il vous laissera passer.

Wasteland 3 Quête des invités indésirables

À l’intérieur de Broadmoor Heights, l’église que vous recherchez se trouve au coin de la rue sur votre droite, dans la partie est de la zone.

La porte s’ouvre automatiquement lorsque vous vous approchez, et derrière la porte sur votre droite lorsque vous entrez se trouve un autre poulet cyborg à ajouter à votre collection.

Parmi les personnages nommés plus à l’intérieur, vous avez Miriam Knox, un prêtre du déluge final, et Gideon.

Discutez avec Miriam Knox pour obtenir un objectif supplémentaire pour votre quête avec Victory Buchanan, tandis que le prêtre ne fait que jaillir un texte de saveur.

Enfin, parlez à Gideon Reyes pour avancer. Il veut que vous arrêtiez l’afflux de réfugiés qui demandent l’asile à Colorado Springs et ne sait pas trop comment vous y prendre.

Pour votre problème, il vous installera avec des mécaniciens locaux pour approvisionner votre QG, tout en vous jetant un peu d’argent et une pièce de casque unique.

Gideon a entendu dire que les passeurs opéraient à partir d’un poste de traite dans le désert: The Bizarre.

Wasteland 3 Comment entrer dans The Bizarre

En premier lieu, pour vous rendre à The Bizarre, vous devez vous diriger vers l’est de Colorado Springs dans le Wasteland. Retournez au centre-ville depuis Broadmoor Plaza, puis allez un peu au nord jusqu’à Market Square. Allez maintenant à l’ouest de la place du marché jusqu’au garage et interagissez avec la transition de scène au bord de l’écran sur votre gauche.

Cela vous permet d’entrer dans le Colorado. Vous pouvez maintenant afficher la carte du monde et définir un cap pour The Bizarre, qui se trouve au sud de Colorado Springs sur la carte.

Conduisez le Kodiak là-bas. Vous obtiendrez probablement la mission Heads or Tails à Hoon Homestead sur le chemin, mais vous n’avez pas à vous en occuper tout de suite, malgré ce que le journal vous dit.

Dirigez-vous vers The Bizarre, et vous traverserez un pont, puis le Clown Museum sur votre droite, avant d’être salué par une émission radio vous souhaitant la bienvenue à The Bizarre.

Conduisez un peu plus au sud et entrez.

Vous êtes sur le territoire du gang des Monster Army, alors parlez à la greeter, Ananda Rabindranath. Il vous dit d’entrer dans The Bizarre, vous devez terminer la quête Knock, Knock. Il s’agit soit d’acheter un laissez-passer, soit de l’acquérir par d’autres moyens.

Interrogez-le sur les passeurs de réfugiés et il dit de se diriger vers l’ancien parking. Si vous complétez son costume, vous pouvez le recruter comme tailleur pour votre QG si vous terminez une quête pour Flab – alors Kiss Ass 6 vous donne un costume sophistiqué.

Vous aurez besoin d’un laissez-passer pour The Bizarre pour amener les visiteurs indésirables à une conclusion acceptable, alors faites-en votre priorité.

Monter à l’entrée vous donne le choix de simplement payer 500 $ pour entrer – ce qui n’est pas tellement pour l’aggro qu’il économise pour être parfaitement honnête.

Plus au sud (côté droit) de la zone, vous pouvez parler à Paris Handler dans le Hopeful’s Camp. Elle peut vous faire pénétrer à l’intérieur si vous fabriquez du colorant rouge sang.

Cependant, le moyen le plus simple d’obtenir un laissez-passer gratuit nécessite un peu de combat.

Dirigez-vous vers le nord, dirigez-vous vers le parking et assurez-vous de tuer les robots Bomb en un tour, sinon ils explosent sur vous.

A l’embranchement, continuer tout droit au lieu de traverser le pont à gauche. Reportez-vous à la carte de capture d’écran ci-dessous si vous êtes perdu:

Au sommet de la colline, il y a un ballon devant l’entrepôt de jouets sur votre droite. Tuez les membres du gang à l’intérieur de l’entrepôt de jouets, puis guérissez avant de vous diriger vers le coin pour affronter un autre groupe de membres du gang avec le Dr Smiles.

Ce deuxième groupe est beaucoup plus difficile. Vous devez placer les gens de chaque côté de la porte à couvert pour faire sauter des photos, puis quelqu’un près du sol coloré pour éponger les gars qui courent dans la pièce latérale.

Ensuite, faites tomber les crétins en tirant sur la cartouche d’azote dans le coin supérieur droit – ne vous embêtez pas à entrer dans la pièce et à essayer de leur parler parce que vous venez de vous faire ganker.

Dr Smiles vous précipitera – assommez-le au corps à corps si vous avez un personnage avec cette compétence. Il fera toutes sortes de choses folles, comme déployer des drones de guérison, si vous ne vous concentrez pas sur lui.

Après le combat acharné, vous pouvez récupérer votre pass d’entrée Bizarre.

Wasteland 3 Affronter les contrebandiers

Rendez-vous dans le centre commercial effrayant et guérissez chez le médecin dans le coin supérieur droit. Maintenant, retournez dehors.

Allez au nord en direction du parking couvert sur la carte, puis regardez vers le pont devant vous. Faites quelques pas et vous commencerez une conversation, que vous pourrez faire progresser avec Hard Ass 4. Le seul moyen d’entrer dans la zone est de traverser ce pont, vous êtes donc assez coincé avec une attaque frontale.

Préparez-vous et partez. C’est un autre combat difficile, et vous devez vous concentrer sur achever les passeurs que vous avez blessés, sinon ils ne feront que se soigner. Il y a beaucoup de couvertures au centre et sur les flancs – mais essayez de ne pas vous regrouper car ils ont des grenades cryo.

Une fois cela fait, fouillez les cadavres à la recherche de clés et ouvrez la porte dans le coin inférieur droit pour libérer les réfugiés désespérés. Parlez à Carmen, et elle quittera involontairement Mama Cotter en tant que personne qui conduit les réfugiés à Colorado Springs.

Vous pouvez soit les laisser à eux-mêmes – lire, mourir – ou demander à The Bizarre de faire un tour pour eux.

À l’intérieur du Bizarre, parlez à Pareidolia Jones au bar central. Vous avez besoin de 300 $, Barter 6 ou Kiss Ass 7 pour qu’il accepte de les prendre. Ce plan d’action vous donne une réputation supplémentaire de +5 auprès des réfugiés des terres désolées.

Une fois l’accord conclu, vous devez retourner à Colorado Springs et discuter un peu avec Mama Cotter. Elle est à côté du garage à l’ouest de Market Square.

Wasteland 3 Fin des invités indésirables

De retour en ville, parlez à Mama Cotter et dites-lui que le gabarit est en place, les réfugiés sont bien vivants, non grâce à elle.

Il s’avère qu’elle est plus motivée par les soins que par l’avarice, et vous gagnez une réputation de réfugié supplémentaire de +5 pour les aider à se rendre à Colorado Springs.

Mais Mama Cotter a toujours enfreint la loi, et vous pouvez maintenant soit l’arrêter, la laisser partir mais interdire la contrebande, soit promettre de détourner le regard.

Essayez de l’arrêter et vous perdez 15 représentants de réfugiés, mais elle sera en sécurité si vous l’envoyez au cachot des Rangers comme le suggère Kwon.

Si vous essayez de lui interdire d’aider et qu’elle refusera.

Vous devez donc soit l’accueillir, soit détourner le regard. En la laissant partir, vous obtenez les Cotter Boys en tant que personnel de votre garage, mais vous perdez au total 30 Hundred Families Reputation, vous laissant «Hated».

Comme j’étais déjà aimé par les réfugiés et que j’avais déjà gagné environ 15 représentants avec eux grâce à la quête, j’ai choisi d’accueillir Mama Cotter et de rester aimé à la fois par les Cent familles et les réfugiés. Cyniquement, c’est plutôt gagnant-gagnant.

De cette façon, en plus des mécaniciens de la boutique, vous retrouverez Reyes en tant que conseiller politique à la base – si c’est vous lui qui le faites – avec une réputation de 15 cent familles en plus de votre récompense.

Selon la façon dont vous avez passé votre temps, l’équipe du garage peut être le dernier membre du personnel dont vous avez besoin pour la quête Full House.

Sinon, il est temps d’affronter la foule dans la quête Big Trouble in Little Vegas.

Pour en savoir plus sur Wasteland 3, consultez notre guide sur la constitution, les attributs et les compétences des personnages.