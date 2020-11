Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Switch continue d’être un succès sur les marchés les plus importants et Nintendo peut non seulement se vanter d’avoir la console la plus vendue au cours des 3 dernières années, mais ses jeux restent en premier lieu et pour beaucoup d’entre eux, c’est déjà une habitude d’y être. Top 10, comme cela s’est produit et continue de se produire au Royaume-Uni.

La liste des jeux les plus vendus de la semaine au Royaume-Uni est ici une gracieuseté de GfK et bien qu’il n’y ait rien de nouveau en première position, comme il a été laissé entre les mains de FIFA 21, il y a quelques choses à souligner. Dans un premier temps, Watch Dogs: Legion, le nouvel opus de la franchise Ubisoft, a connu une baisse de 58% de ses ventes, ce qui l’a fait passer de la deuxième à la quatrième, sachant que ses débuts n’ont pas pu atteindre la première position.

En revanche, la domination de Switch au Royaume-Uni était à nouveau présente sur ce marché avec 5 titres dans le Top 10, soulignant la récente montée en puissance d’Animal Crossing: New Horizons, qui était en deuxième position, et le succès de Des titres comme Mario Kart 8: Deluxe, Minecraft Switch Edition, Super Mario 3D All-Stars et Ring Fit Adventure.

Switch continue de dominer au Royaume-Uni

FIFA 21 Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8: Deluxe Watch Dogs: Legion Minecraft Super Mario 3D All-Stars Ring Fit Aventure Minecraft Dungeons Grand Theft Auto 5 LOL Surprise! Remix: Nous gouvernons le monde

