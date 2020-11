Pikmin 3 Deluxe parvient à entrer dans le top 10, avec des chiffres physiques pires que ceux du jeu Wii U.

Nouveau lundi, nouvelle liste de ventes physiques de jeux vidéo au Royaume-Uni. Et oui, vous l’avez deviné: FIFA 21 est à nouveau le jeu le plus vendu de la semaine dans les magasins britanniques, malgré la sortie d’un Watch Dogs: Légion qui se déroule dans la ville de Londres. Cela se traduit par Données du groupe GfK partagé par Games Industry, 25-31 octobre.

Le dernier opus d’Ubisoft n’améliore pas la première physique de WD 2FIFA 21 maintient sa couronne britannique pour la quatrième semaine consécutive malgré une baisse de 29% des ventes par rapport à la semaine précédente, suivi du jeu Ubisoft. Watch Dogs: Légion, la grande première de la semaine, fait ses débuts en deuxième position avec les ventes physiques 54% de moins que Watch Dogs 2 en 2016. Ici, bien entendu, des facteurs tels que la distanciation sociale doivent être pris en compte, et l’essor du marché numérique, ce qui aurait pu affecter la descente.

Quant au reste des sorties, Pikmin 3 Deluxe parvient à faire ses débuts dans le top 10 britannique, bien qu’avec une performance pire que son titre original: ses ventes physiques ont été 18,5% de moins que ceux qui ont été créés sur Wii U. Encore une fois, les ventes numériques ont peut-être compensé cette différence. Enfin, Little Hope entre en neuvième position du classement, 47% en dessous des chiffres de Man of Medan.

Ensuite, nous montrerons la liste avec top 10 des jeux les plus vendus de la semaine au Royaume-Uni. Mais avant tout, nous vous rappelons que vous avez déjà l’analyse de Watch Dogs: Legion disponible sur le web, ainsi que l’analyse de Little Hope, et l’analyse de Pikmin 3 Deluxe. Maintenant oui, c’est le Top 10 au Royaume-Uni pour la semaine dernière:

Top 10 UK (semaine précédente)

FIFA 21 (1)

Watch Dogs: Legion (nouveau)

Animal Crossing: Nouveaux horizons (2)

Mario Kart 8: Deluxe (4)

Minecraft pour Nintendo Switch (3)

Super Mario 3D All-Stars (5)

Pikmin 3: Deluxe (nouveau)

Aventure en forme d’anneau (6)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope (nouveau)

Donjons Minecraft (7)

