23/11/2020

Watch Dogs: Légion a été l’un des premiers jeux à recevoir une mise à jour gratuite de de PS4 / Xbox One à PS5 / Série X, mais malheureusement, le titre a fait ses débuts avec beaucoup de bugs et de pépins. Parmi ceux-ci, il y en a un qui corrompt vos fichiers de sauvegarde de nulle part et Ubisoft en est conscient, en fait, ils ont promis de le corriger début décembre.

Au cas où tu ne sais pas Légion souffre d’un terrible bogue qui corrompt vos fichiers de sauvegarde et le pire est que le problème est déclenché au hasard. Pour l’instant, l’erreur semble être unique à Xbox Series X et Series S, avec des centaines d’utilisateurs qui l’ont signalé sur le blog de Ubisoft et les réseaux sociaux.

«Nous sommes désolés pour tous les problèmes que vous rencontrez. L’équipe est consciente de ce bogue et travaille déjà à le corriger, nous prévoyons de préparer le correctif début décembre. “

Nous sommes désolés des problèmes que vous rencontrez. L’équipe est consciente de ce problème et travaille sur un correctif, que nous souhaitons avoir dans un correctif début décembre. – Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) 20 novembre 2020

La bonne nouvelle est que ses développeurs travaillent déjà sur la résolution du problème, et ils promettent de le résoudre avec un correctif qui arrivera début décembre.

La source: Ubisoft

