Ubisoft prépare le débarquement du troisième volet de la saga Watch Dogs, qui arrivera en octobre.

Les nouvelles cartes graphiques de Nvidia ont été présentées dans la société et les entreprises en ont profité pour montrer à quoi ressemblent leurs propres jeux. Nous l’avons vu avec Fortnite et maintenant c’est au tour de Watch Dogs Legion, qui se vante puissance visuelle dans une nouvelle bande-annonce.

Ubisoft a publié une nouvelle vidéo de son bac à sable tant attendu nous accueillant dans sa vision dystopique particulière de Londres dans laquelle se déroulera le prochain opus de la saga Watch Dogs. Le studio français en profite pour profiter de son apparence grâce au Nvidia Ray Tracing et technologie DLSS. Chinatown, Soho ou Battersea comme vous ne les avez jamais vus auparavant.

Watch Dogs Legion nous donnera la possibilité d’incarner différents personnages de l’aventure; tous les habitants du jeu seront contrôlables et chacun avec son propre style de combat. Cela signifiera qu’il n’y a pas qu’un seul protagoniste et que les compétences et l’évolution du jeu peuvent être différentes et variées en fonction du style dont nous avons besoin à tout moment. Avec la mise en garde que si le personnage meurt, nous le perdons à jamais.

Il semble aussi que nous saurons bientôt nouveaux détails de Watch Dogs Legion, puisque c’est l’un des titres qui apparaissent dans la vidéo promotionnelle du prochain Ubisoft Forward, dans lequel la société de gala montrera au public les plans de ses prochaines sorties.

En savoir plus: Watch Dogs Legion, Ubisoft et NVIDIA.











googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["ubisoft"]).setTargeting("genre", ["acción","acción-y-aventura"]).setTargeting("game", ["watch-dogs-legion"]).setTargeting("url_sha1", "7c2a8591ef3e8588007f15396c211b90872ecfe1");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');