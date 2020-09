Il lui manque peu de chose grande première de Watch Dogs Legion, le troisième volet de la saga du hacking Ubisoft qui nous offre un avenir plein de chaos et de tests de toutes sortes pour les joueurs. Et bien qu’il soit actuellement l’un des protagonistes du prochain événement de la société française, il n’a pas hésité à démontrer ses grandes propositions dans une nouvelle bande-annonce.

Quelle est la raison pour laquelle l’entreprise a choisi de montrer cette nouvelle bande-annonce? Ce n’est pas une simple coïncidence, mais la société française a choisi ce moment car c’est un moyen de montrer à quel point il est beau avec le nouveau Suite graphique NVIDIA. De cette façon, nous savons que ce sera l’un des nouveaux titres qui, avec des graphismes spectaculaires, nous laisseront sans voix.

Watch Dogs Légion | Ubisoft

Grace à Technologie de lancer de rayons, le titre Ubisoft nous montrera Londres comme nous ne l’avions jamais imaginé auparavant. C’est une proposition intéressante qui, sans aucun doute, garantira de belles expériences aux joueurs avec de nouveaux défis, des propositions intéressantes et, bien sûr, des graphismes incroyables qui auront fière allure sur PC grâce à la nouvelle génération de graphiques.

Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier que Watch Dogs Legion sera disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4 à partir du 29 octobre 2020. Bien sûr, ce sera l’un des titres qui, plus tard, fera également son arrivée sur Xbox Series X et PlayStation 5, même si pour l’instant il faudra attendre un peu plus longtemps pour connaître ce lancement.