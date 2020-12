La saison de Noël est toujours chargée de bonnes nouvelles pour les joueurs, d’autant plus que cette année, les entreprises tentent d’offrir une fin très spéciale. Pour cette raison, ils s’occupent de tous les détails afin que les joueurs reçoivent des cadeaux surprenants et même des accessoires étranges pour rendre leurs jeux plus amusants que jamais. Dans ce point on retrouve Watch Dogs Legion, d’Ubisoft.

Il reste très peu de choses pour que les cadeaux offerts par l’entreprise se terminent, mais ils restent une grande surprise quotidienne. bas le label Happy Holidays, maintenant nous avons l’opportunité d’obtenir un nouveau costume pour notre personnage et un masque spectaculaire. De cette façon, nous avons une occasion unique de profiter pleinement des opportunités présentes dans le titre mondial ouvert.

Piratez, libérez tout Londres d’un pouvoir qui essayez d’être supérieur de toutes les manières possibles… Nous trouvons un jeu où chaque citoyen peut devenir le guerrier parfait. Et c’est qu’aucun d’entre eux n’est prêt à laisser quelqu’un essayer de les dominer, malgré le fait que tous ne peuvent pas être d’accord avec notre style lorsqu’ils agissent.

Watch Dogs Legion est disponible sur PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X et PlayStation 5. C’est l’une des grandes propositions de la génération où les utilisateurs peuvent profiter de toutes sortes de possibilités pour rendre leur expérience unique. Après tout, il tire le meilleur parti de la technologie et permet aux utilisateurs de voir la ville en détail.