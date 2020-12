Ubisoft prétend avoir identifié la cause du bogue et promet de le corriger avec un correctif supplémentaire.

Le nouveau patch de Watch Dogs Legion est maintenant disponible. Depuis le lancement du jeu fin octobre, de nombreux utilisateurs ont signalé un bogue dans le système de sauvegarde automatique, présent sur les versions Xbox, ce qui peut faire perdre aux joueurs leur progression depuis la dernière sauvegarde. Et, avec le nouvelle mise à jour du jeu, il semble que la situation s’améliore sur Xbox One … Mais pas dans les versions de la famille de consoles Xbox Series X.

Les problèmes de sauvegarde sur les séries X et S ne sont pas résolus par la mise à jour 2.30 d’UbisoftA travers les forums Ubisoft, un représentant de la société a publié le contenu du Patch 2.3 de Watch Dogs Legion, non sans d’abord souligner ce qui suit: “Nous voulons souligner que les problèmes de sauvegarde dans Xbox Series X et S ne sont pas résolus avec la mise à jour 2.30, mais l’équipe du développement a identifié sa cause et travaille sur un correctif supplémentaire pour ce problème spécifique. Nous vous tiendrons informés de la date à laquelle cela sera publié », commentent-ils d’Ubisoft.

Alors que le problème persiste, au moins ses causes ont déjà été identifiées, et j’espère qu’un patch supplémentaire arrivera à cet égard dans les prochaines dates. Comme nous l’avons mentionné au début, les notes de mise à jour mentionnent que ces problèmes ont été améliorés dans les versions Xbox One. Ils parlent également de solutions à divers plantages sur toutes les plates-formes, en particulier celle qui a causé des erreurs après de longues sessions de jeu. Et ils résolvent un problème très curieux, qu’ils ont eux-mêmes appelé Super Game Over.

Cette erreur a causé cela, en subissant la fin du jeu en mode Mort permanente, le jeu n’offrait aucun nouveau personnage lors de la tentative de démarrage d’un nouveau jeu, rendre le départ impossible d’une nouvelle aventure. Vous pouvez consulter toutes les notes de mise à jour ici. Nous garderons un œil sur les annonces d’Ubisoft concernant les problèmes de sauvegarde de jeu. D’ici là, nous vous invitons à consulter notre analyse de Watch Dogs Legion avec toutes les informations de l’aventure, ainsi que l’analyse des Xbox Series X et S.

Plus d’informations sur: Watch Dogs Legion, Ubisoft, Update, Bugs, Erreurs, Xbox Series X et Xbox Series S.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');