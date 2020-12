Accompagné des commentaires des développeurs, nous pourrons voir de nouveaux détails sur le titre du rôle de Cyanide.

Nacon et Cyanide ont publié une nouvelle bande-annonce pour Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, le prochain jeu vidéo de rôle basé sur l’univers de Loup-garou: l’Apocalypse. Dans la vidéo que vous pouvez voir sur ces lignes, nous verrons leur action, centrée sur le beat ’em up, pendant près de 7 minutes de métrage.

Le jeu vidéo de rôle sortira en magasin en février prochainAnnoncé il y a plusieurs années, c’est une nouvelle que l’on peut enfin voir le jeu en mouvement pour la première fois. Dans la séquence, nous pouvons voir les différentes formes que cela prend Cahal, le principal protagoniste du jeu, qui est un loup-garou exilé, qui est revenu pour participer à une bataille contre Endron, une société pétrolière.

Dans la vidéo, nous pouvons également entendre le commentaires des développeurs, qui détaillent l’actualité et les aspects différentiels que le jeu aura, en même temps que nous voyons les capacités et les compétences du combat de Cahal pour affronter les ennemis qu’il rencontrera en cours de route. Parmi eux, la capacité de se transformer en loup pour se rapprocher de ses adversaires et pouvoir les éliminer furtivement.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood devrait sortir prochainement 4 février 2021 pour PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One et PC via Epic Games Store. De cette façon, nous avons des nouvelles d’un projet dont aucun détail n’était connu depuis juillet dernier, la première bande-annonce et la date de sortie ont été affichées.

