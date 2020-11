Je suppose que lorsqu’un travail commence, cela signifie qu’un jour il doit se terminer, à moins que votre pays ait tendance à gonfler la brique et à générer des bulles immobilières. Mais pour le moment, il semble que ces problèmes ne touchent pas le Royaume Champignon et pour le meilleur ou pour le pire, les fonctions en ligne du premier Super Mario Maker pour Wii U ont déjà une date de fin.

Course pour télécharger vos niveaux Super Mario Maker pour Wii U avant qu’ils ne se perdent

À compter du 31 mars, il ne sera plus possible de publier des niveaux dans #SuperMarioMaker pour #WiiU. Merci à tous les joueurs d’avoir soutenu Super Mario Maker sur Wii U depuis 2015! Plus d’informations: https: //t.co/3J1gxVdIdD – Nintendo Espagne (@NintendoES) 25 novembre 2020

Et on retrouve le fameux 31 mars, date inscrite dans les calendriers des fans de Nintendo car ce jour-là, beaucoup de choses finiront. Selon le site officiel du jeu, les services qui ne seront plus disponibles ce jour-là sont:

Publication des niveaux dans Super Mario Maker pour Wii U Site Web des signets de Super Mario Maker

Pour cette raison, les fonctions de niveau mondial suivantes seront également indisponibles: Mise à jour du classement des niveaux favoris Recherche des niveaux marqués

Si nous essayons d’accéder à l’un de ces services après le 1er avril 2021, un message d’erreur s’affichera. Comme si cela ne suffisait pas, le site avertit que “Selon les circonstances, ces services peuvent être suspendus avant la date mentionnée ci-dessus.” Compte tenu des circonstances, nous ne pouvons rien faire d’autre que vous recommander de télécharger les niveaux que vous aimez le plus de Super Mario Maker et de les enregistrer sur votre console ou si vous essayez de copier les mauvais à la main dans la suite, un outil de Nintendo lui-même pour faciliter ce travail. En outre Le jeu ne sera plus disponible à l’achat sur le Wii U eShop à partir du 13 janvier.

Il semble qu’avec cette Nintendo veuille forcer que s’il y avait encore des joueurs du Super Mario Maker original, ils fassent le saut vers la suite sur Nintendo Switch. Il est clair que tous les jeux qui ont une forte composante en ligne verront un jour les serveurs qui hébergent toutes ces données fermés, mais ce sont toujours des nouvelles que nous n’aimons pas donner. Au moins, nous avons la “consolation” d’avoir déjà la suite sur Switch.

