En général, nous considérons le monde du jeu comme un monde plein de plaisir et de bons moments, cependant, aucun joueur n’est libre de faire face aux problèmes de la vie et il est parfois nécessaire de connaître les cas de fans qui voient leur santé compromise. À cette occasion, un garçon de 14 ans, atteint d’un cancer, a donné de quoi parler après que l’acteur à succès Will Smith lui ait offert un cadeau spécial pour cette saison des fêtes.

Dans l’épisode le plus récent de sa série Snapchat, Will From Home, Will Smith a pris la tâche de livrer un cadeau à un jeune homme atteint de leucémie qui a lutté non seulement contre le cancer cette année, mais aussi avec l’inquiétude et les soins. extrêmes dus au COVID-19. Ce jeune homme, prénommé Aiden, est fan de jeux vidéo et Will Smith a contacté le réseau GameStop pour lui offrir l’une des surprises les plus attendues ce Noël: une PlayStation 5.

Pour des raisons évidentes, l’acteur n’a pas pu accompagner Aiden pour recevoir ce cadeau, cependant, via des canaux en ligne, il a fait en sorte que le jeune homme reçoive et ouvre son forfait qui comprend la nouvelle console Sony, un DualSense supplémentaire, et une carte-cadeau pour acheter des jeux sur la boutique en ligne GameStop.

De même, ce cadeau fait partie d’une campagne de soutien de GameStop, afin que le geste se traduise par un don de 5000 USD à Cook Children’s Medical Center, un montant qui a été doublé par Will Smith pour le porter à 10000 USD à la fin.

