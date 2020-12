L’hiver approche à grands pas et bien que certains d’entre nous n’aient toujours pas vu un seul flocon de neige, l’atmosphère sent déjà le massepain. Ce qui est sûrement le Noël le plus atypique du siècle est déjà présent, et les bonnes intentions de ces dates sont à remarquer. L’esprit de Noël est plus fort que jamais! Et sinon, laissez-les dire à Nintendo qu’après avoir célébré la première année du jeu de course mobile, ils ont habillé Bowser en Père Noël et Yoshi en renne.Mario Kart Winter Tour est maintenant disponible!

L’édition 2020 de la tournée hivernale de Mario Kart nous emmènera dans une enclave mythique du pôle Nord, l’usine de jouets du Père Noël, à travers une nouvelle piste de course appelée Merry Mountain. Mais ce n’est pas la seule nouveauté.

Le nouveau cours propose des sites de vacances parfaits pour l’hiver! Prenez des captures d’écran en mode automatique et partagez-les avec le hashtag #MerryMountain! Nombre total de posts X10 pièces seront offertes à tous les joueurs! (Maximum de 5 000 pièces) La promotion se déroule jusqu’au 6 décembre à 6 h 59, heure du Pacifique. Voir l’image pour plus de détails! pic.twitter.com/u3D0ZWm3LT – Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 2 décembre 2020

Nous aurons aussi nouvelles voitures et accessoires et tenues pour nos personnages préférés et leurs karts. Par exemple Bowser, qui est une bombasse, n’a pas voulu manquer l’occasion de se déguiser en Père Noël et de surprendre tout le monde avec ses nouvelles compétences. Son nouveau personnage, Bowser (Père Noël), aura l’élément associé Boîte à monnaie et aura son propre véhicule appelé Roi des vacances qui comprend un planeur spécial, Jolly Bells. De plus, au cours de la deuxième semaine, nous pourrons débloquer d’autres personnages et objets de l’événement de Noël de l’année dernière, tels que Mario avec un costume de père Noël, Yoshi (renne), le kart Cheermellow ou deltaplane Bowser Hanafuda.

Comme si cela ne suffisait pas, Nintendo a organisé un concours express via Twitter pour encourager les joueurs à utiliser le Mode automatique et partagez vos meilleures images via #MerryMountain. Le prix sera en pièces, multipliant par dix le nombre total de publications reçues dans le hashtag jusqu’à un maximum de 5000. Vous pouvez participer jusqu’au dimanche 6 décembre.

Qui ne voudrait pas déraper in extremis avec une motoneige sur une piste glacée? Visite hivernale de Mario Kart sera disponible jusqu’au 15 décembre. Il est temps de courir!

Bande-annonce de la tournée d’hiver de Mario Kart

