Le prochain supplément D&D après Icewind Dale: Rime of the Frostmaiden ne sera pas une campagne, mais plutôt un supplément de règles dans le Chaudron de Tout de Tasha. Wizards of the Coast a annoncé que le nouveau supplément sortira le 17 novembre et comprendra de nouvelles sous-classes, l’Artificer (pour ceux qui ne possèdent pas déjà Eberron: Rising From the Last War), des sorts et des fonctionnalités de classe supplémentaires, des traits raciaux personnalisables et beaucoup plus.

Le livre porte le nom de l’assistant D&D Tasha, un ennemi de longue date de l’assistant Mordenkainen. Tasha est surtout connue pour le sort de rire hideux de Tasha, mais occupe une place beaucoup plus grande dans la tradition des Greyhawk, prenant finalement le nom d’Iggwilv.

Le livre est la première extension officielle des règles depuis que Wizards of the Coast a publié le Guide de Xanathar pour tout et semble être similaire à ce livre en fournissant des informations mises à jour et en apportant des options qui ont été introduites dans d’autres livres (par exemple, les patrons de groupe de Rising From the Last War) ainsi que de nouvelles règles optionnelles que les maîtres de donjon peuvent utiliser avec leurs joueurs. Vous pouvez voir la description complète du livre ci-dessous: