La saga Wonder Boy a beaucoup de temps derrière elle, étant ses premiers jeux originaux de plusieurs générations de consoles. Ainsi, il y a quelques années, Wonder Boy: The Dragon’s Trap (2017), un remake du troisième jeu, est arrivé sur Nintendo Switch, et un an plus tard, nous avons reçu Monster Boy and the Cursed King (2018), une nouvelle suite, mais cela ne va pas être le dernier match tel qu’il a été confirmé Wonder Boy: Asha dans Monster World pour l’année prochaine 2021.

Dans Wonder Boy: Asha dans Monter World nous rejoindrons Asha, la protagoniste de Monster World IV (1994) dans une nouvelle aventure dans laquelle elle sera accompagnée de son Pepelogoo bleu volant et dans laquelle les deux doivent à nouveau sauver le monde. Cependant, nous ne connaissons pas beaucoup plus de détails sur cette nouvelle entrée, et bien que nous sachions déjà que ce sera le premier jeu de la saga à être complètement doublé, il devrait pouvoir en savoir plus sur les superbes Indes, un événement qui se déroulera dans le cadre de la convention Gamescom (cette année au format numérique) la prochaine Samedi 29 août à 19 h (heure de la péninsule espagnole).

Bien entendu, il a également été confirmé que le responsable de son développement est le studio Artdink, en collaboration avec ININ Games, et que cette équipe comprend plusieurs membres de l’équipe créative originale de la saga, comme le créateur de la série Ryuichi Nishizawa (directeur du jeu), le compositeur original Shinichi Sakamoto (il s’occupera des sons), le concepteur de personnages Maki Ouzora et le directeur de la création Tkanori Kurihara.

Par conséquent, c’est plus qu’une bonne nouvelle pour la plupart des fans de cette longue saga de plates-formes qui a gagné tant d’adeptes au fil des décennies. Et vous, avec lequel de tous les jeux vous êtes-vous accroché à la tournée du monde des monstres?

