Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRE

09/09/2020 à 18h25

Warner Bros. teste une nouvelle stratégie avec Principe dans la manière de sortir des films, car en raison de la pandémie de COVID-19[feminineils prévoient de montrer leurs cassettes pendant une période prolongée afin de pouvoir collecter le plus d’argent possible. En tant que tel, certaines versions futures de la société de production pourraient être retardées, notamment, Wonder Woman 1984.

Date limite a publié une note dans laquelle il laisse tomber la possibilité que Wonder Woman 1984 être retardé une fois de plus, jusqu’en novembre ou décembre, afin que Principe peut avoir plus de temps sur le panneau d’affichage, car le distributeur attend l’ouverture des cinémas dans des villes clés telles que Los Angeles et New York.

Un autre film qui serait affecté par ce mouvement dans la programmation de Warner Bros. serieuse Dune, film qui a présenté sa première bande-annonce aujourd’hui, et qui passerait de sa sortie en décembre à 2021. Il faudra attendre si WB finit par officialiser ce changement de dates de ses grandes productions.

Via: Date limite

Rodolfo Léon

Editor chez atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.