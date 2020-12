Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 28/12/2020 11:32 am

Après beaucoup d’incertitude, Wonder Woman 1984 il a finalement été créé la semaine dernière le HBO Max et les quelques cinémas ouverts. Maintenant quelques jours plus tard Warner Bros. a officiellement confirmé qu’il y aura un tiers avec Gal Gadot dans le rôle de star et Patty Jenkins en tant que réalisateur à nouveau.

Apparemment, ce troisième film signifiera la clôture de la trilogie originale, il pourrait donc également se conclure avec l’histoire de Diana Prince comme nous le savons. Malgré que WW84 créé en HBO Max, Warner a confirmé que le nouveau film aura une sortie en salle standard, mais à part cela, aucun détail sur l’histoire ou quoi que ce soit du genre n’a été publié.

En fait, l’année dernière, Jenkins dit qu’il avait déjà le script prêt pour la troisième aventure de Wonder Woman ainsi qu’un spin-off mettant en vedette le Amazon que nous avons rencontré dans les films. Cependant, ledit spin-off n’atteindrait le petit écran que dans un format épisodique.

Via: ScreenRant

Les ventes de jeux vidéo numériques ont représenté 90% des bénéfices cette année

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.