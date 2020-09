Trois titres de la série connectée « World of Darkness », tous situés dans des univers RPG de table, seront présentés et discutés en profondeur dans le cadre d’un panel PAX Online. Le panel, qui sera diffusé le 15 septembre à 8h00 PDT / 11h00 HAE 16h00 BST, comprendra trois jeux: Vampire: The Masquerade: Shadows of New York, Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest et Wraith : L’Oblivion – Au-delà.

L’équipe a publié une bande-annonce pour le panel, que vous pouvez regarder ci-dessous.

Alors que Shadows of New York et Heart of the Forest sont des romans visuels, Wraith: The Oblivion – Afterlife est un titre en réalité virtuelle, avec des éléments d’horreur surnaturels et un éventail de pouvoirs dans lesquels le joueur peut puiser. Ce sera plus un titre furtif.

Au cours de ce panel, les développeurs discuteront des différentes approches de chaque jeu et de leur fonctionnement dans le monde plus large du RPG de table dans lequel ils sont basés. Il y aura également des cadeaux clés pour les jeux précédents de chaque développeur, afin que vous puissiez potentiellement gagner des choses en en train de regarder.

Vampire: The Masquerade – Shadows of New York sera en fait sorti avant que le panel ne se produise – il sortira le 10 septembre sur PC, Switch, PS4 et Xbox One. GameSpot travaille actuellement sur un examen.

Une édition spéciale des deux romans visuels Vampire: The Masquerade a également été annoncée pour Switch, PS4 et PC. Les deux jeux, basés sur la 5e édition de Vampire: The Masquerade, seront inclus, avec un livre d’art et une bande originale en vinyle. Il devrait sortir au printemps 2021.

Vampire: The Masquerade Coteries of New York et Shadows of New York

Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 sortira également en 2021, si vous souhaitez plonger encore plus profondément dans l’univers de Vampire: The Masquerade. Il arrive sur les systèmes PS5, Xbox Series X et de la génération actuelle. Ce jeu est maintenant disponible en pré-commande. Un jeu d’action de loup-garou, Werewolf: The Apocalypse: Earthblood, est également en préparation et sortira également en 2021.