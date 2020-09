Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le 27 octobre, World of Warcraft commencera une nouvelle aventure avec Shadowlands, la huitième extension du légendaire titre PC et Blizzard a évidemment de longues nappes pour l’occasion. Au fil des années qui ont suivi la sortie de la tranche originale, Warcraft a construit une légion de fans à travers le monde et l’Amérique latine ne fait pas exception. C’est pourquoi, à l’approche du début de cette nouvelle étape, Blizzard a pensé aux fans de la région et va les chouchouter avec un podcast officiel.

Par le biais d’un communiqué de presse, Blizzard a rapporté qu’aujourd’hui, 3 septembre, le podcast Azeroth Travellers, produit par Half Deaf! et qui se composera de 12 épisodes qui accueilleront Shadowlands et chercheront à réunir la communauté Warcarft pour démarrer cette nouvelle aventure. Viajeros de Azeroth accueillera 2 des personnalités les plus connues des médias et des jeux vidéo de la région, comme Rodrigo « Thrash » Muñozaltea, oui notre Thrash de LEVEL UP et Michelina « Lolirot », streamer renommée qui a connu le succès et reconnaissance sur YouTube et Twitch, qui sont accompagnés dans le premier épisode par Bastian Guzmán « Elmo », lanceur reconnu de la scène esport.

Comme vous pouvez vous y attendre, les voyageurs d’Azeroth auront tout ce que vous espérez entendre de l’univers Warcraft et de l’excitation suscitée par l’arrivée de Shadowlands. La meilleure chose à faire est que ce podcast officiel sera disponible sur les principales plateformes de distribution, il n’y a donc pas d’excuses et vous décidez de l’écouter, vous pouvez donc maintenant télécharger le premier épisode sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcast, Pocket Casts et Podcast Toxicomane.

N’oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à World of Warcraft.

