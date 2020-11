Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Novembre sera un excellent mois pour toute la communauté World of Warcraft. Blizzard lancera non seulement Shadowlands, la nouvelle extension de son MMO, mais il a également préparé quelques surprises pour fêter les 16 ans du titre.

Il y a de bonnes nouvelles pour les joueurs, car Blizzard propose un contenu spécial et un pack anniversaire avec divers cadeaux. L’obtenir sera très simple, car il vous suffit de vous connecter au MMO.

Cependant, veuillez noter que les récompenses seront disponibles pour une durée limitée. Par conséquent, il est préférable que vous les obteniez le plus tôt possible afin de pouvoir profiter plus tard de Shadowlands à la fin du mois.

World of Warcraft célèbre son 16e anniversaire avec ce contenu

Blizzard a confirmé que les joueurs recevront un pack anniversaire gratuit dans le MMO. Cette promotion est maintenant disponible et se terminera le 22 novembre. Les personnes intéressées peuvent trouver les récompenses dans leur boîte aux lettres.

Le pack comprend une carte pour profiter d’une nouvelle quête à Orgrimmar ou Stormwind. De plus, les joueurs recevront 200 devises anormales dans le temps et un package qui augmente l’expérience et les points de réputation de 16% pendant 1 heure.

Comme si cela ne suffisait pas, 2 missions seront activées où les joueurs doivent vaincre d’anciennes connaissances et répondre à des questions liées au MMO. Cela vous permettra d’obtenir des devises anciennes supplémentaires.

Blizzard veut également remplir les joueurs de nostalgie, il ramènera donc des ennemis et des boss classiques. “Les joueurs de niveau 30 et plus peuvent désormais affronter Lord Kazzak, Azuregos et l’un des quatre Dragons de Cauchemar par jour pour obtenir du butin et 50 devises anormales dans le temps”, a détaillé la société.

Les fans pourront également revivre les temps anciens dans la vallée d’Alterac et gagner 2 nouvelles montures appelées Battle Ram Stormpike et Frostwolf Snarler, respectivement pour l’Alliance et la Horde. Enfin, Blizzard permettra à un nouvel objet d’acheter et de préparer une célébration spéciale dans les Cavernes du Temps.

«Merci à tous ceux qui ont participé à cette aventure jusqu’à présent. Ils représentent le meilleur de la Horde et de l’Alliance et sont chaque jour notre source d’inspiration et de motivation », a commenté Blizzard.

Vous pouvez jouer à World of Warcraft: Shadowlands sur PC le 23 novembre. Recherchez plus de nouvelles liées au MMO sur ce lien.