World of Warcraft: Shadowlands a fait ses débuts il y a quelques semaines et avant sa sortie, il était clair que ce serait un succès. Ce que seuls quelques-uns ont peut-être imaginé, c’est que cela deviendrait le meilleur lancement d’un jeu PC.

Par une déclaration, Blizzard a annoncé que, au cours de ses premières 24 heures sur le marché, World of Warcraft: Shadowlands a expédié 3,7 millions d’exemplaires. Avec ce qui précède, il est devenu le jeu exclusif pour PC qui parvient à se vendre le plus dans ses premières heures sur le marché.

Il est à noter que, auparavant, ce disque appartenait à un autre jeu Blizzard: Diablo III. Dans ses premières heures sur le marché, le RPG s’est vendu à plus de 3,5 millions d’exemplaires. Avec cela, il est clair à quel point ce titre est populaire dans le monde PC.

«C’était très excitant d’entrer dans cette toute nouvelle dimension de l’univers Warcraft avec des millions de joueurs à travers le monde», a déclaré J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment. «Il a été tout aussi gratifiant de voir des joueurs profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités et contenus de Shadowlands, qu’ils explorent de nouveaux aspects de leurs personnages avec les Pactes ou qu’ils mettent les pieds dans WoW pour la première fois avec la nouvelle expérience de joueur d’Exile’s. Atteindre. Et il y a beaucoup plus à venir. “

Et vous, jouez-vous déjà à World of Warcraft: Shadowlands? Qu’as-tu pensé de cette extension pour le MMO? Dites le nous dans les commentaires.

World of Warcraft: Shadowlands est maintenant disponible pour PC et Mac. Vous pouvez en savoir plus sur ce MMO en cliquant ici.