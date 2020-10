Blizzard a le secret pour trouver l’un des titres les plus étonnants du moment. Nous avons devant nous l’une des propositions les plus frappantes et cela a été un avant et un après pour de nombreux joueurs. Bien sûr, on parle de World of Warcraft, l’une des licences les plus épiques du moment et qui, dans un délai très court, recevra une nouvelle extension chargée de nouveautés.

Shadowlands préparait son arrivée pour le mois d’octobre mais, en raison de la situation actuelle et avec l’intention de garantir la meilleure expérience possible aux joueurs, la société a décidé de changer sa date de sortie. Heureusement, il n’a pas fallu longtemps pour savoir que ce sera enfin le 24 novembre où nous pourrons mettre la main sur cette grande première.

La nouvelle date de sortie arrive presque un mois après le dernier changement de la société, nous sommes donc vraiment impatients de vérifier tous les changements qu’ils ont mis en œuvre. De nouvelles races, toutes sortes de nouveaux endroits à explorer et, selon l’entreprise elle-même, une amélioration intéressante en termes d’éléments liés au jeu final de cette expansion.

De cette façon, nous savons que Shadowlands aura pour nous toutes sortes de propositions intéressantes, donnant vie à une belle proposition qui arrivera le 24 novembre. Bien sûr, nous trouverons un travail qui a peaufiné le contenu pour offrir la meilleure expérience possible aux joueurs et qui représente un nouveau défi pour ceux qui, depuis le début, ont apprécié cette grande aventure.