UNE jeu de tir à la première personne d’arcade nouveau est sur le point de visiter la console Joy-Con, Writhe, un titre développé par la société indépendante Mission Ctrl Studios, en particulier le prochain 15 janvierle vendredi de la semaine prochaine, qui recrée la sensation de l’arcade old school, où le plus important est de réussir face à des vagues d’ennemis grotesques plutôt que de se perdre dans les subtilités et les enroulements d’une intrigue relativement complexe. Et il n’y a pas de meilleur moyen de célébrer et de convaincre de ce qu’il propose, qu’en utilisant un gameplay complet des quinze premières minutes du jeu, pour avoir une idée de ce qui nous attend, que vous pouvez consulter ci-dessous :

Writhe Gameplay (Nintendo Switch eShop)

Writhe vous transporte dans une Thaïlande alternative des années 70, où une horde infinie de vers de sagou mutants terrorise les bonnes gens de Bangkok. Habillez-vous et enfermez la charge: il est de votre devoir d’exterminateur de contenir ce raz-de-marée jusqu’au dernier souffle. Frayez-vous un chemin à travers des essaims incessants de vers vers une bande-son industrielle percutante et plongez-vous dans un FPS d’arcade original qui mettra votre courage à l’épreuve à tout moment. Luttez pour survivre aussi longtemps que vous le pouvez et gagnez votre place parmi les meilleurs exterminateurs du classement mondial. Writhe consiste à savoir quand courir et quand tirer dans un combat désespéré pendant de précieuses secondes. – Graphiques de style rétro avec une touche moderne.

– Des vagues infinies de larves, grandes et petites, à exterminer

– À deux mains brandissant un fusil à pompe et une carabine à plasma mortels

– Trois scénarios uniques à affronter

– Défendez votre rang sur les classements en ligne

– Tuez en douceur dans les modes 30 et 60 FPS

