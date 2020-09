Après le lancement de la WWE 2K20 remplie de bogues l’année dernière, 2K Games s’est éloigné de sa sortie annuelle de la série de lutte basée sur la simulation pour présenter WWE 2K Battlegrounds, quelque chose de tellement différent de ses prédécesseurs qu’il a l’impression de prendre un double. armer DDT à travers la table d’un annonceur. Est-ce nécessairement une mauvaise chose? Eh bien, le DDT l’est, mais s’éloigner temporairement du jeu de simulation n’est en aucun cas.

WWE Battlegrounds tente de tirer parti de la formule beat-’em-up de la purée de boutons, avec un tas d’éléments de jeux de société ajoutés. C’est beaucoup plus une aventure de style arcade semblable à la WWE All Stars de 2011. Les personnages sont stylisés, ont l’air caricaturaux et exagérés, et les arènes – ou champs de bataille – sont de la même manière. Bien que la manière de terminer la plupart des matchs soit toujours par soumission ou par tombé, le chemin pour y arriver est assez différent.

Lors d’un événement de prévisualisation des 2K Games, nous avons pu jouer à une version limitée du jeu, avec accès à deux types de matchs – 2v2 Steel Cage et Fatal 4-Way – et 15 superstars de la WWE – quatre femmes et 11 hommes tous de différentes époques de la WWE. Le jeu final comprendra également les modes Campagne, Tournoi, Roi du champ de bataille, Défi champ de bataille et Créer un lutteur.

Les superstars de la WWE sont divisées en types de personnages: Powerhouse, Brawler, All-Rounder, Technician et High-Flyer. Les attributs diffèrent selon le type de caractère. Les High-Flyers sont excellents pour sauter du tendeur et frapper leur adversaire, tandis que les Powerhouses sont excellents pour lancer leurs adversaires autour du ring. Il existe des combos et des lancers spéciaux pour chacun de ces types, et bien que des catégories comme celle-ci aient existé dans les jeux de lutte précédents, Battlegrounds y accorde plus d’importance.

Dans cette démo, trois autres superstars de la WWE et moi nous sommes battus dans un magasin d’automobiles, où je pouvais leur lancer des barils explosifs ou jeter quelqu’un sous une voiture tenue par un ascenseur pour la faire s’écraser sur eux. Nous avons également organisé une bagarre dans les Everglades, où je pouvais jeter quelqu’un dans les mâchoires d’un alligator. Et oui, de nombreux lutteurs ont été dévorés par le reptile pendant que je jouais.

Le match Fatal-4-Way était assez standard. Il y a quatre personnes sur le ring, mais il n’y a pas de décomptage ou de disqualification, donc je pourrais sortir du ring, frapper un autre lutteur avec des armes et éventuellement épingler ou soumettre un adversaire. Le match Steel Cage, cependant, était quelque chose de complètement différent. L’objectif principal est évidemment d’échapper à la cage, mais avant de pouvoir sortir, j’ai dû collecter des sacs d’argent qui apparaissent au hasard sur la cage, en construisant un compteur de fuite. Qu’est-ce que les sacs d’argent ont à voir avec la fuite d’une cage? Rien. Est-ce que ça importe? Pas vraiment. C’est un ajout exceptionnellement stupide et déroutant, mais en fin de compte, cela ajoute beaucoup au match. Tout le monde se démène pour ramasser ces sacs et se bat contre tout en grimpant, et c’est un élément unique qui ajoute du plaisir au match. De plus, la cage devient électrifiée au hasard parce que pourquoi pas? Être choqué fait tomber le personnage au sol, vous devez donc rester sur vos gardes.

Battlegrounds a un gameplay plus simplifié par rapport à la série de jeux WWE 2K – mais ne vous inquiétez pas, il se passe encore beaucoup de choses. Vous pouvez frapper, donner des coups de pied, fouetter irlandais, lancer, courir, bloquer, grimper aux ridoirs et sortir du ring. C’est un peu un choc quand il n’y a pas des dizaines de manœuvres à retenir tout en le combattant, mais Battlegrounds se soucie moins de la stratégie que de simplement permettre au joueur de s’amuser. Il y a beaucoup de boutons à l’écran à mesure que les matchs se produisent pour vous faire savoir ce que vous pouvez faire, ce qui peut être un peu gênant, mais pour la plupart, la stratégie des boutons de brassage a beaucoup de kilométrage.

Battlegrounds se penche également sur la sensation d’arcade en introduisant des power-ups. Ce sont des capacités équipées du personnage avant le match qui doivent être chargées en battant les gens. Une fois activés, ils vous donnent un avantage sur vos adversaires. L’un des bonus de premier niveau que j’ai utilisé maintes et maintes fois a mis le feu à vos poings, ce qui a semblé rendre vos coups imparables pendant une courte période de temps.

Cependant, une chose qui est très différente dans ce jeu est un mécanisme axé sur la conquête de la foule, ce qui peut à son tour vous aider à vaincre votre adversaire. Au bas de l’écran, un micro apparaîtra avec la foule vous demandant de faire quelque chose. Dans l’image ci-dessus, vous pouvez voir « Attaque avec un canon explosif », ainsi que d’autres pour vos concurrents. En plus de simplement battre votre adversaire, remplir ces objectifs vous permet de soumettre ou d’épingler votre adversaire plus facilement. L’idée est, comme dans la vraie lutte, d’attirer les faveurs du public a un effet démoralisant sur vos adversaires, de sorte que leur volonté de se battre est réduite.

Le système de soumission dans WWE 2K Battlegrounds, quant à lui, est une grande amélioration par rapport aux autres jeux de lutte. Pour soumettre quelqu’un ou sortir d’une soumission, vous alternez en appuyant sur les déclencheurs gauche et droit. Il en va de même pour sortir d’une épingle – si vous faites l’épinglage, vous n’avez pas besoin d’appuyer sur quoi que ce soit. Au fil des années dans les jeux de lutte, nous avons vu différentes façons de soumettre des adversaires, et la plupart d’entre eux ont été assez horribles. Le nouveau système de soumission de Battlegrounds est simple, mais en fait amusant plutôt que frustrant, ce qui est une première dans les jeux de lutte si vous me le demandez.

Le gameplay est amusant, mais il y a un peu de courbe d’apprentissage due principalement au fait de devoir d’abord éliminer les années de connaissance du gameplay de lutte THQ / Yukes / 2K de votre cerveau. Battlegrounds est chaotique et explosif. C’est l’opposé de ce à quoi les fans de jeux de lutte sont habitués à jouer avec la série 2K de la WWE ou même avec Fire Pro Wrestling World en 2017 – deux jeux visant à être davantage une simulation de lutte professionnelle qu’un bagarreur extravagant. Battlegrounds est un jeu occasionnel qui, basé sur la sensation de cette démo, pourrait être amusant pour les fans de lutte de longue date et les personnes qui veulent juste découvrir un jeu de combat arcadey. Bien sûr, vous pouvez jouer en solo pendant des heures, mais jouer avec quelques amis sur Internet est là où ça brille, et oui, il y a le jeu croisé – un avantage majeur.

Tout au long de mon temps avec Battlegrounds, il y avait un problème flagrant qui ne cessait de faire son apparition: la détection des coups. En appuyant sur le bouton de coup de poing ou de coup de pied, c’était un jet de dés pour savoir si cette attaque toucherait ou non votre adversaire. C’était le plus notable à chaque fois que j’utilisais une arme. Attaquer un adversaire avec une chaise alors qu’il était au sol a donné un taux de réussite de 0%. Pas une seule fois je n’ai vu un adversaire au sol être touché avec une arme. Quant à la position debout, je pouvais frapper quelqu’un avec une arme, mais rarement. C’était exceptionnellement frustrant car l’utilisation d’objets étrangers dans un match est un élément clé du jeu – tant que vous n’êtes pas dans une cage. Cependant, la vidéo récente de Battlegrounds publiée par Up Up Down Down ne semble pas avoir le problème, alors j’espère que c’est quelque chose qui sera corrigé pour la sortie.

Battlegrounds n’est pas le jeu de simulation auquel les fans de lutte sont habitués. Bien sûr, la liste géante est là – avec 70 lutteurs pour commencer dans le jeu et plus de 50 à venir après le lancement – et les entrées et la musique sont là. Cependant, le gameplay et le style sont très différents, se penchant vers le jeu décontracté et festif, ce qui est rafraîchissant et, après une série de jeux de lutte de simulation banals, une perspective passionnante.

WWE 2K Battlegrounds arrive sur Xbox One, PS4, Nintendo Switch et Steam le 18 septembre.

