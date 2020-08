Manticore Games a annoncé la liste des célébrités pour son «Panel of Legends» D&D à PAX Online, qui comprend Xavier Woods de la WWE et Sam Riegel de Critical Role. La société a publié une vidéo teaser pour le panel et a nommé les panélistes, qui comprend également Daredevil et la star de True Blood Deborah Ann Woll (Relics & Rarities), Jerry Holkins (Acquisitions Incorporated, Penny Arcade) et Reggie Watts (The Late, Late Show) avec James Cordon, Comedy Bang! Bang!) ainsi que des invités spéciaux de Manticore Games

Le panel a lieu le 15 septembre de 12h30 PT à 13h30 PT et est modéré par Todd Kenreck de D&D Beyond. Le panneau est décrit comme suit:

Les stars les plus brillantes de D&D partageront des histoires de leurs campagnes personnelles et pour la première fois les exploreront en tant qu’expériences interactives à l’intérieur de Core, une nouvelle plate-forme pour créer et jouer à des jeux. Après avoir joué à travers ces souvenirs épiques de D&D, les panélistes se lanceront dans un nouveau aventure à travers les jeux gagnants des concours de conception-A-Dungeon de Core’s Dungeons & Dragons. Tous les contenus D&D jouables révélés pendant le panel, y compris les gagnants du concours et les donjons inspirés des célébrités, seront accessibles gratuitement sur la plateforme Core via des portails dans un monde de hub D&D spécial.

Vous pouvez voir le teaser ci-dessous: