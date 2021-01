Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Microsoft promet que 2021 sera une excellente année pour le Xbox Game Pass et tous ses utilisateurs, qui attendent avec impatience l’arrivée des principaux jeux AAA et des titres indépendants. Au début de l’année, un indice est apparu sur la possible première de Fall Guys dans le service.

Tout a commencé lorsque les réseaux sociaux de Mediatonic ont répondu à un message du compte officiel Xbox Game Pass sur Twitter. Cela a provoqué l’enthousiasme chez les joueurs, car c’était le premier signal sur l’arrivée du jeu sur le service ou son lancement sur les consoles Microsoft.

Par la suite, le compte Xbox Game Pass sur Instagram a confirmé dans un message l’arrivée de Fall Guys au service. Cependant, Mediatonic et Devolver Digital ont nié l’information. Maintenant, nous savons que tout était une erreur et a été généré par une confusion avec Among Us, un titre qui atteindra la plateforme.

Les réseaux Xbox ont confondu Fall Guys et Among Us

L’annonce de Fall Guys pour Xbox Game Pass a créé beaucoup de confusion sur les réseaux sociaux. Pour cette raison, Mediatonic et Devolver Digital ont refusé à plusieurs reprises l’arrivée de leur jeu au service Microsoft.

Plus tard, Xbox a expliqué la situation qui a généré l’agitation parmi les utilisateurs de Xbox Game Pass. Tout a été causé par une confusion du responsable du compte Instagram de l’entreprise.

Ceci depuis qu’il a confondu Fall Guys avec Among Us, le titre à succès InnerSloth qui est sur le point d’être mis en service. Xbox a affirmé que la situation était quelque peu gênante et s’est excusée d’avoir donné de l’espoir aux joueurs qui espéraient voir le jeu de Mediatonic sur le service.

Aussi, Xbox a réaffirmé une fois de plus qu’il n’y avait pas de plans pour l’arrivée de Fall Guys sur Xbox Game Pass, ce qui exclut pour l’instant une annonce imminente de sa première sur les consoles Microsoft.

