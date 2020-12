Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 11/12/2020 14:29

Studios de jeux Xbox déjà révélé que Psychonauts 2 et Halo Infinite Ils feront leurs débuts en 2021, mais apparemment, il y a encore plus de «surprises» en route pour cette même année. D’accord avec Jerret West, CVP de Microsoft Gaming, la première division de Xbox Il n’a pas encore révélé son calendrier complet pour les 12 prochains mois.

Dans les propres mots de Ouest:

Depuis Xbox Game Studios, 2021 marquera le retour du Master Chief avec Halo Infinite, une nouvelle odyssée avec Psychonauts 2, et d’autres surprises que nous n’avons pas encore annoncées.

Vos jeux préférés évolueront également avec vous, avec 30 éléments de contenu provenant de plusieurs de nos franchises, notamment Forza, Sea of ​​Thieves, Grounded et plus encore. Désormais, il y aura également des nouvelles de nos équipes sur Xbox Game Studios et Bethesda. »